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В ЛНР заявили о предложении силовиков по закупке оружия
Украинские силовики предложили Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики купить партию оружия, заявили в субботу журналистам в... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T13:56
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
лнр, донбасс, вооруженные силы украины, в мире

В ЛНР заявили о предложении силовиков по закупке оружия

13:56 15.08.2020
22168
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудник Народной милиции ЛНР совместно с мотострелковыми отделениями на учениях по боевой подготовке
Сотрудник Народной милиции ЛНР совместно с мотострелковыми отделениями на учениях по боевой подготовке
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Сотрудник Народной милиции ЛНР совместно с мотострелковыми отделениями на учениях по боевой подготовке. Архивное фото
ЛУГАНСК, 15 авг - РИА Новости. Украинские силовики предложили Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики купить партию оружия, заявили в субботу журналистам в пресс-службе оборонного ведомства республики.
Ранее пресс-служба Народной милиции ЛНР заявила о проведении спецоперации по закупке ракет противотанкового комплекса украинского производства "Скиф" у военнослужащих ВС Украины.

"В настоящее время совместно с силовыми ведомствами республики прорабатывается очередное предложение о покупке партии оружия от вооруженных формирований Украины", - заявил представитель пресс-службы оборонного ведомства республики.

Ранее в пресс-службе ЛНР сообщили, что офицеры украинской армии все чаще "промышляют продажей оружия", ВСУ "готовы продавать оружие даже военнослужащим Народной милиции ЛНР".
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