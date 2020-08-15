https://ria.ru/20200815/1575826120.html
В ЛНР заявили о предложении силовиков по закупке оружия
Украинские силовики предложили Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики купить партию оружия, заявили в субботу журналистам в... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T13:56
2020-08-15T13:56
лнр
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вооруженные силы украины
в мире
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https://ria.ru/20200815/1575823575.html
Алексей Александров
Клоун в доле ? :)
19
5
донбасс
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лнр, донбасс, вооруженные силы украины, в мире