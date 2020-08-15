В России произвели первую партию вакцины от коронавируса

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Произведена первая партия вакцины от коронавируса, разработанная специалистами Центра Гамалеи, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Первый в мире препарат для профилактики COVID-19 получил название "Спутник V". Это раствор для внутримышечного введения.
Вакцинацию планируют проводить в два этапа с интервалом в три недели. В Минздраве сообщали, что такая схема введения позволяет сформировать иммунитет сроком до двух лет.
В создание вакцины вложился Российский фонд прямых инвестиций. Его руководитель Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд получил заявки на покупку миллиарда доз препарата из более чем двадцати стран.
У России есть договоренности с партнерами о производстве в пяти странах; имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
12 августа, 13:36Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19