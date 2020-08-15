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Распространение нового коронавируса
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В России произвели первую партию вакцины от коронавируса
Произведена первая партия вакцины от коронавируса, разработанная специалистами Центра Гамалеи, сообщили в пресс-службе Минздрава. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T15:04
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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Прекрасно. Всё идёт правильным путём. Бог в помощь в производстве и в успешном применении.
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РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575821781_0:126:3072:1854_1400x0_80_0_0_876bb191a91657f20c6f8425879224fd.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19

В России произвели первую партию вакцины от коронавируса

13:39 15.08.2020 (обновлено: 15:04 15.08.2020)
21064
© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Произведена первая партия вакцины от коронавируса, разработанная специалистами Центра Гамалеи, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Первый в мире препарат для профилактики COVID-19 получил название "Спутник V". Это раствор для внутримышечного введения.
Вакцинацию планируют проводить в два этапа с интервалом в три недели. В Минздраве сообщали, что такая схема введения позволяет сформировать иммунитет сроком до двух лет.
В создание вакцины вложился Российский фонд прямых инвестиций. Его руководитель Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд получил заявки на покупку миллиарда доз препарата из более чем двадцати стран.
У России есть договоренности с партнерами о производстве в пяти странах; имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
57512814401011
Обсудить 82
Распространение нового коронавирусаКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
Популярные комментарии
Прекрасно. Всё идёт правильным путём. Бог в помощь в производстве и в успешном применении.
15 августа, 13:42
lyuda.terenteva.55
15337910017
Молодцы!
15 августа, 13:43
Арсений Новиков
12633310016
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