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Тюменская область
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Тюменская область переходит на третий этап снятия ограничений по COVID-19
Тюменская область переходит на третий этап снятия ограничений по коронавирусу, свою работу смогут возобновить музеи, кинотеатры и детские сады, сообщает в... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T13:36
тюменская область
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр моор
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр моор, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), тюменская область

Тюменская область переходит на третий этап снятия ограничений по COVID-19

13:36 15.08.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкТюмень
Тюмень
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Тюмень. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Тюменская область переходит на третий этап снятия ограничений по коронавирусу, свою работу смогут возобновить музеи, кинотеатры и детские сады, сообщает в субботу оперативный штаб региона.
"Александр Моор объявил о переходе к третьему этапу отмены ограничений, введенных в регионе для предотвращения распространения COVID-19", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с 20 августа муниципальные и частные детсады возобновляют работу в обычном режиме. С 17 августа разрешается проведение богослужений религиозных обрядов и церемоний в помещениях и на территории религиозных организаций.
Также с 17 августа начинают работать музеи, а театры откроются с 1 сентября.
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Помимо этого, могут возобновить работу кинотеатры, фитнес-центры, бассейны и расположенные на свежем воздухе стационарные механизированные аттракционы. Подчеркивается, что все организации должны уведомить органы власти о возобновлении работы и подписать чек-лист Роспотребнадзора.
Также, по данным штаба, отменен обязательный режим самоизоляции для пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, но им рекомендуется по-прежнему оставаться дома и минимизировать контакты.
В регионе продолжает действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте и местах массового скопления людей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Тюменская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр МоорФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Тюменская область
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