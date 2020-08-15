Тюменская область переходит на третий этап снятия ограничений по COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Тюменская область переходит на третий этап снятия ограничений по коронавирусу, свою работу смогут возобновить музеи, кинотеатры и детские сады, сообщает в субботу оперативный штаб региона.
"Александр Моор объявил о переходе к третьему этапу отмены ограничений, введенных в регионе для предотвращения распространения COVID-19", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с 20 августа муниципальные и частные детсады возобновляют работу в обычном режиме. С 17 августа разрешается проведение богослужений религиозных обрядов и церемоний в помещениях и на территории религиозных организаций.
Также с 17 августа начинают работать музеи, а театры откроются с 1 сентября.
Помимо этого, могут возобновить работу кинотеатры, фитнес-центры, бассейны и расположенные на свежем воздухе стационарные механизированные аттракционы. Подчеркивается, что все организации должны уведомить органы власти о возобновлении работы и подписать чек-лист Роспотребнадзора.
Также, по данным штаба, отменен обязательный режим самоизоляции для пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, но им рекомендуется по-прежнему оставаться дома и минимизировать контакты.
В регионе продолжает действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте и местах массового скопления людей.
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