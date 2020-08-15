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МВД раскрыло схему вывода миллиардов рублей за рубеж
Сотрудники МВД перекрыли канал вывода денег за рубеж по исполнительным производствам, сообщила официальный представитель ведомства России Ирина Волк. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T14:34
ирина волк
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ирина волк, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, московская область (подмосковье), происшествия

МВД раскрыло схему вывода миллиардов рублей за рубеж

13:32 15.08.2020 (обновлено: 14:34 15.08.2020)
4332
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Сотрудники МВД перекрыли канал вывода денег за рубеж по исполнительным производствам, сообщила официальный представитель ведомства России Ирина Волк.
"Сотрудниками ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Юго-Западного административного округа столицы, ГСУ ГУ МВД России по Москве и представителями Управления ФСБ России по Москве и Московской области пресечен канал вывода денежных средств за рубеж", - отметила Волк.
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По ее словам, схема злоумышленников заключалась в создании фиктивной задолженности между подконтрольными им организациями. Представитель якобы пострадавшей фирмы обращался в арбитражный суд с иском о взыскании долга, а после вынесения судебного решения исполнительный лист направлялся в Федеральную службу судебных приставов. С банковского счета должника списывались деньги на счет ФССП. Затем истец обращался с заявлением о перечислении денежных средств на расчетный счет принадлежащей ему организации, зарегистрированной в иностранном государстве. Так, по словам Волк, за рубеж незаконно выводились миллиарды рублей. Возбуждено уголовное дело.
Она добавила, что в офисах и домах фигурантов провели более 50 обысков, где обнаружили и изъяли электронные ключи системы "банк-клиент", печати более 200 юридических лиц, документы.
"Двое активных участников группы помещены под домашний арест, в отношении еще двоих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - заключила Волк.
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Ирина ВолкФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваМосковская область (Подмосковье)Происшествия
Популярные комментарии
Это за каким таким рубежом кому-то наши рубли понадобились?
15 августа, 13:34
КМКалинка Малинкова
1100010
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