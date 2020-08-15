МВД раскрыло схему вывода миллиардов рублей за рубеж

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Сотрудники МВД перекрыли канал вывода денег за рубеж по исполнительным производствам, сообщила официальный представитель ведомства России Ирина Волк.
"Сотрудниками ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Юго-Западного административного округа столицы, ГСУ ГУ МВД России по Москве и представителями Управления ФСБ России по Москве и Московской области пресечен канал вывода денежных средств за рубеж", - отметила Волк.
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По ее словам, схема злоумышленников заключалась в создании фиктивной задолженности между подконтрольными им организациями. Представитель якобы пострадавшей фирмы обращался в арбитражный суд с иском о взыскании долга, а после вынесения судебного решения исполнительный лист направлялся в Федеральную службу судебных приставов. С банковского счета должника списывались деньги на счет ФССП. Затем истец обращался с заявлением о перечислении денежных средств на расчетный счет принадлежащей ему организации, зарегистрированной в иностранном государстве. Так, по словам Волк, за рубеж незаконно выводились миллиарды рублей. Возбуждено уголовное дело.
Она добавила, что в офисах и домах фигурантов провели более 50 обысков, где обнаружили и изъяли электронные ключи системы "банк-клиент", печати более 200 юридических лиц, документы.
"Двое активных участников группы помещены под домашний арест, в отношении еще двоих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - заключила Волк.
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