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Религия и мировоззрение
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Патриарх Кирилл призвал власть и общество в Белоруссии к диалогу
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал власти и "общественные силы" Белоруссии к диалогу, а также выразил уверенность, что Белорусская православная... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T14:31
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Патриарх Кирилл призвал власть и общество в Белоруссии к диалогу

13:24 15.08.2020 (обновлено: 14:31 15.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения главного храма Вооружённых Сил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения главного храма Вооружённых Сил
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал власти и "общественные силы" Белоруссии к диалогу, а также выразил уверенность, что Белорусская православная церковь внесет вклад в мирный процесс, написал в субботу в своем Telegram председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Святейший Патриарх в эти дни молится о скорейшем прекращении общественного противостояния в Республике Беларусь, установлении мира и доверия, исцелении всех пострадавших. О том, чтобы власть и все здоровые общественные силы, заботящиеся о благе народа, вступили в диалог для преодоления возникшего напряжения. Патриарх уверен, что епископат и духовенство Белорусской православной церкви способны внести важный вклад в дело примирения", - написал Легойда.
Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
13 августа, 16:05Религия и мировоззрение
В Белорусской церкви призвали людей не поддаваться на провокации
Ранее патриарх Кирилл поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах.
Накануне председатель Cовета муфтиев России (СМР) и Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) муфтий шейх Равииль Гайнутдин призвал белорусов к миру и попросил власти прекратить насилие.
В среду патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел на пресс-конференции призвал сограждан "к миру, возможному диалогу и согласию".
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. Действующий президент Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Все четыре оппозиционных кандидата оспорили результаты. В республике с воскресенья не прекращаются акции протеста. Вышедшие на улицы разных городов демонстранты недовольны организацией и итогами выборов. В отношении протестующих правоохранители применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. По официальным данным, около 6 тысяч человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети
Вчера, 13:20Религия и мировоззрение
Российские мусульмане призвали белорусов к миру
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Религия и мировоззрениеРелигияTelegram (приложение)Новости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаАлександр ЛукашенкоБелоруссияОбщество
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