Патриарх Кирилл призвал власть и общество в Белоруссии к диалогу

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал власти и "общественные силы" Белоруссии к диалогу, а также выразил уверенность, что Белорусская православная церковь внесет вклад в мирный процесс, написал в субботу в своем Telegram председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Святейший Патриарх в эти дни молится о скорейшем прекращении общественного противостояния в Республике Беларусь, установлении мира и доверия, исцелении всех пострадавших. О том, чтобы власть и все здоровые общественные силы, заботящиеся о благе народа, вступили в диалог для преодоления возникшего напряжения. Патриарх уверен, что епископат и духовенство Белорусской православной церкви способны внести важный вклад в дело примирения", - написал Легойда.
Ранее патриарх Кирилл поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах.
Накануне председатель Cовета муфтиев России (СМР) и Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) муфтий шейх Равииль Гайнутдин призвал белорусов к миру и попросил власти прекратить насилие.
В среду патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел на пресс-конференции призвал сограждан "к миру, возможному диалогу и согласию".
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. Действующий президент Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Все четыре оппозиционных кандидата оспорили результаты. В республике с воскресенья не прекращаются акции протеста. Вышедшие на улицы разных городов демонстранты недовольны организацией и итогами выборов. В отношении протестующих правоохранители применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. По официальным данным, около 6 тысяч человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.