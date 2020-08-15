Патриарх Кирилл призвал власть и общество в Белоруссии к диалогу

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения главного храма Вооружённых Сил

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал власти и "общественные силы" Белоруссии к диалогу, а также выразил уверенность, что Белорусская православная церковь внесет вклад в мирный процесс, написал в субботу в своем Telegram председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Святейший Патриарх в эти дни молится о скорейшем прекращении общественного противостояния в Республике Беларусь, установлении мира и доверия, исцелении всех пострадавших. О том, чтобы власть и все здоровые общественные силы, заботящиеся о благе народа, вступили в диалог для преодоления возникшего напряжения. Патриарх уверен, что епископат и духовенство Белорусской православной церкви способны внести важный вклад в дело примирения", - написал Легойда.

Ранее патриарх Кирилл поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах.

Накануне председатель Cовета муфтиев России (СМР) и Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) муфтий шейх Равииль Гайнутдин призвал белорусов к миру и попросил власти прекратить насилие.

В среду патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел на пресс-конференции призвал сограждан "к миру, возможному диалогу и согласию".