Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Белоруссии

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии обсудили по телефону ситуацию в республике, сообщает Президенты России и Белоруссии обсудили по телефону ситуацию в республике, сообщает Sputnik Беларусь

Ранее белорусский лидер на совещании в Минске заявил, что против страны "разворачивается агрессия". Лукашенко отметил, что ситуация с волнениями по итогам президентских выборов угрожает "не только Беларуси", но и всему Союзному государству.

Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. И потом, мы же методички читали "цветных революций". Александр Лукашенко президент Белоруссии президент Белоруссии

Белорусский президент усмотрел в ситуации в стране "элементы внешнего вмешательства". Он также обратил внимание на фейки в соцсетях, которые появляются там, чтобы "у народа создать вот это подленькое настроение". По словам Лукашенко, все это — профессиональная работа координаторов массовых акций.

Протесты после президентских выборов

Девятого августа в республике прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1 процента голосов, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента.

Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву . В стране проходят несанкционированные акции протеста. Силовики подавляют их, используя против протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.