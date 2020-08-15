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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200815/1575825067.html
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Белоруссии
Президенты России и Белоруссии обсудили по телефону ситуацию в республике, сообщает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T13:48
протесты в белоруссии
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
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Зря богатырей возвращали.
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Стабильность ждет Белоруссию, так что братцы украинцы, в Польше землянику собирать и мыть толчки только вам придется!!!
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575825339_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_a964150cfe372f8a1fcd6b4e404e39f5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Белоруссии

13:21 15.08.2020 (обновлено: 13:48 15.08.2020)
285886
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии обсудили по телефону ситуацию в республике, сообщает Sputnik Беларусь.
Ранее белорусский лидер на совещании в Минске заявил, что против страны "разворачивается агрессия". Лукашенко отметил, что ситуация с волнениями по итогам президентских выборов угрожает "не только Беларуси", но и всему Союзному государству.

Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. И потом, мы же методички читали "цветных революций".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания в Минске
Александр Лукашенко
президент Белоруссии
Белорусский президент усмотрел в ситуации в стране "элементы внешнего вмешательства". Он также обратил внимание на фейки в соцсетях, которые появляются там, чтобы "у народа создать вот это подленькое настроение". По словам Лукашенко, все это — профессиональная работа координаторов массовых акций.

Протесты после президентских выборов

Девятого августа в республике прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1 процента голосов, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента.
Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву. В стране проходят несанкционированные акции протеста. Силовики подавляют их, используя против протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По официальным данным, задержаны около семи тысяч человек. Как сообщало Министерство внутренних дел республики, во время беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий погиб, пытаясь бросить в милиционеров самодельное взрывное устройство.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Вчера, 08:00Протесты в Белоруссии
"Не высовывайтесь на улицы". Кого Лукашенко видит в протестующих
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Протесты в БелоруссииРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Зря богатырей возвращали.
15 августа, 13:25
КМКалинка Малинкова
4002411488
Стабильность ждет Белоруссию, так что братцы украинцы, в Польше землянику собирать и мыть толчки только вам придется!!!
15 августа, 13:30
Владимир Лушников
20210113295
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