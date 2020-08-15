https://ria.ru/20200815/1575825067.html
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Белоруссии
Президенты России и Белоруссии обсудили по телефону ситуацию в республике, сообщает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T13:21
2020-08-15T13:48
протесты в белоруссии
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200815/1575808578.html
Калинка Малинкова
Зря богатырей возвращали.
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Владимир Лушников
Стабильность ждет Белоруссию, так что братцы украинцы, в Польше землянику собирать и мыть толчки только вам придется!!!
512
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россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575825339_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_a964150cfe372f8a1fcd6b4e404e39f5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости.
Президенты России и Белоруссии обсудили по телефону ситуацию в республике, сообщает Sputnik Беларусь
.
Ранее белорусский лидер на совещании в Минске заявил, что против страны "разворачивается агрессия". Лукашенко отметил, что ситуация с волнениями по итогам президентских выборов угрожает "не только Беларуси", но и всему Союзному государству.
Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. И потом, мы же методички читали "цветных революций".
Александр Лукашенко
президент Белоруссии
Белорусский президент усмотрел в ситуации в стране "элементы внешнего вмешательства". Он также обратил внимание на фейки в соцсетях, которые появляются там, чтобы "у народа создать вот это подленькое настроение". По словам Лукашенко, все это — профессиональная работа координаторов массовых акций.
Протесты после президентских выборов
Девятого августа в республике прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко
набрал 80,1 процента голосов, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента.
Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву
. В стране проходят несанкционированные акции протеста. Силовики подавляют их, используя против протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По официальным данным, задержаны около семи тысяч человек. Как сообщало Министерство внутренних дел республики, во время беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий погиб, пытаясь бросить в милиционеров самодельное взрывное устройство.