https://ria.ru/20200815/1575823575.html
Зеленский оценил решение Белоруссии передать России 32 задержанных
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил об угрозе появления на территории Белоруссии "горящего Донбасса". РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T12:21
2020-08-15T15:53
владимир зеленский
москва
минск
белоруссия
в мире
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https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573915811_0:0:2644:1487_1400x0_80_0_0_e5928dd17ce4b726ab1623f62ed77314.jpg
https://ria.ru/20200815/1575812140.html
Ольга Занкова
Все эти заявления Зеленского во-первых, провокация, а во-вторых... он просто выбалтывает очевидное -Украина сейчас занимается тем, что пытается спровоцировать все это в Белоруссии. У Зеленского беда с интеллектом, он же не понимает, что несет
244
Илья Гольдман
Бацька со своими не воюет, не обстреливает города артиллерией и не убивает за то, что одни говорят на русском, другие на белорусском, третьи на украинском. А про Донбасс - забудь, вы его потеряли. На очереди Херсон и Запорожье с Харьковым
203
32
москва
минск
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573915811_0:0:2644:1487_1400x0_80_0_0_e5928dd17ce4b726ab1623f62ed77314.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, москва, минск, белоруссия, в мире