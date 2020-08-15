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https://ria.ru/20200815/1575823575.html
Зеленский оценил решение Белоруссии передать России 32 задержанных
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил об угрозе появления на территории Белоруссии "горящего Донбасса". РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T15:53
владимир зеленский
москва
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200815/1575812140.html
Все эти заявления Зеленского во-первых, провокация, а во-вторых... он просто выбалтывает очевидное -Украина сейчас занимается тем, что пытается спровоцировать все это в Белоруссии. У Зеленского беда с интеллектом, он же не понимает, что несет
244
Бацька со своими не воюет, не обстреливает города артиллерией и не убивает за то, что одни говорят на русском, другие на белорусском, третьи на украинском. А про Донбасс - забудь, вы его потеряли. На очереди Херсон и Запорожье с Харьковым
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москва
минск
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
владимир зеленский, москва, минск, белоруссия, в мире

Зеленский оценил решение Белоруссии передать России 32 задержанных

12:21 15.08.2020 (обновлено: 15:53 15.08.2020)
61761
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
© РИА Новости / Игорь Маслов
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский предупредил об угрозе появления на территории Белоруссии "горящего Донбасса".
Так украинский лидер отреагировал на решение Минска передать России ранее задержанных на территории Белоруссии 32 российских граждан. По его словам, последствия этого "будут трагическими".
"Дай бог, чтобы белорусской власти не пришлось и на своей территории получить еще один горящий, обескровленный Донбасс, создать который все эти вагнеровцы очень хорошо умеют", — написал президент в своем телеграм-канале.
Зеленский подчеркнул, что решение Минска выглядит странным и несправедливым, а также не соответствует духу дружеских отношений между Белоруссией и Украиной.
В пятницу белорусские власти передали Москве 32 россиянина, задержанных в конце июля под Минском. Еще один, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории республики.
Министерство иностранных дел Украины
Вчера, 00:34Протесты в Белоруссии
В МИД Украины оценили передачу Белоруссией Москве задержанных россиян
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Обсудить 32
Владимир ЗеленскийМоскваМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Все эти заявления Зеленского во-первых, провокация, а во-вторых... он просто выбалтывает очевидное -Украина сейчас занимается тем, что пытается спровоцировать все это в Белоруссии. У Зеленского беда с интеллектом, он же не понимает, что несет
15 августа, 12:35
О Ольга Занкова
22783006
Бацька со своими не воюет, не обстреливает города артиллерией и не убивает за то, что одни говорят на русском, другие на белорусском, третьи на украинском. А про Донбасс - забудь, вы его потеряли. На очереди Херсон и Запорожье с Харьковым
15 августа, 12:54
Илья Гольдман
19700105
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