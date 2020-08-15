Лукашенко заявил о внешнем вмешательстве в ситуацию в Белоруссии

"Мы видим, что происходит. Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим. И потом, мы же методички читали цветных революций. Более того, к методичкам цветных революций (это особенность, об этом мы будем говорить сегодня в минобороны в Центре стратегического управления) уже появились элементы внешнего вмешательства", - заявил Лукашенко на совещании в Минске, его выступление цитировало государственное агентство Sputnik Беларусь.