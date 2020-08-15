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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200815/1575823518.html
Лукашенко заявил о внешнем вмешательстве в ситуацию в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит элементы внешнего вмешательства в ситуацию в республике. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T12:19
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200815/1575822667.html
Просто уйди.
133
Серьезно чтоль? Это угар какой то. Он либо троллит либо отходит от стероидов))))
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белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575350091_0:38:665:412_1400x0_80_0_0_79adca0d1f861d3df11d1b4251559c21.jpg
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60
александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил о внешнем вмешательстве в ситуацию в Белоруссии

12:19 15.08.2020
14473
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит элементы внешнего вмешательства в ситуацию в республике.

"Мы видим, что происходит. Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим. И потом, мы же методички читали цветных революций. Более того, к методичкам цветных революций (это особенность, об этом мы будем говорить сегодня в минобороны в Центре стратегического управления) уже появились элементы внешнего вмешательства", - заявил Лукашенко на совещании в Минске, его выступление цитировало государственное агентство Sputnik Беларусь.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По официальным данным, более 6,5 тысячи человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 11:55Протесты в Белоруссии
Лукашенко пожаловался на фейки про себя
14616445329
Обсудить 11
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Просто уйди.
15 августа, 12:27
Alexandr Alex
79101151
Серьезно чтоль? Это угар какой то. Он либо троллит либо отходит от стероидов))))
15 августа, 12:27
Руслан Якубик
64311137
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