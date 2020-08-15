https://ria.ru/20200815/1575823388.html
В Мичигане орлан сбил правительственный беспилотник
Белоголовый орлан сбил правительственный беспилотник стоимостью 950 долларов в американском штате Мичиган, в результате атаки птицы дрон был полностью... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T12:18
2020-08-15T13:43
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земля - риа наука, мичиган, сша, в мире
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости.
Белоголовый орлан сбил правительственный беспилотник стоимостью 950 долларов в американском штате Мичиган
, в результате атаки птицы дрон был полностью уничтожен, сообщается в заявлении на сайте
правительства штата.
Беспилотник под названием EGLE для картографии береговой линии совершал полет неподалеку от города Эсканаба, когда на него совершил атаку белоголовый орлан. Птица оторвала дрону пропеллер, после чего тот начал стремительно терять высоту и упал в озеро Мичиган. Беспилотник так и не нашли, хотя искали несколько дней.
"Атака могла произойти из-за территориальной ссоры с электронным противником или просто из-за того, что орел был голоден. Команда дронов EGLE обдумывает меры по снижению вероятности повторных атак, включая возможное изменение внешнего вида беспилотников, чтобы они меньше походили на чаек", — говорится в заявлении правительства.
Инцидент произошел 21 июля, однако власти сообщили об этом только сейчас.