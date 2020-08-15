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Польша и США подписали соглашение о военном сотрудничестве
Вашингтон и Варшава подписали договор о военном сотрудничестве, усиливающем американское военное присутствие в республике, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T13:01
майк помпео
анджей дуда
дональд трамп
польша
вашингтон (город)
сша
в мире
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https://radiosputnik.ria.ru/20200804/1575363672.html
НАТО - это США и их рабы, которых США оккупировала. Это раз. Тысячи убитых - это ты про советских солдат? Правильно, было такое. Но СССР не стал в очередной, 4ый раз - ликвидировать государство Польша. Его ликвидировали сами поляки - сейчас, превратившись в колонию, в которой размещена оккупационная армия. Чего во время существования Варшавского договора - НЕ БЫЛО
178
Разместить контингент НАТО в Украине и Грузии, оказать материальную помощь населению и вынудить Россию платить больше штрафов Газпрома
147
22
польша
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575124626_0:0:1024:576_1400x0_80_0_0_65a78a032e8f62a7a12bc649fff67195.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
майк помпео, анджей дуда, дональд трамп, польша, вашингтон (город), сша, в мире

Польша и США подписали соглашение о военном сотрудничестве

12:12 15.08.2020 (обновлено: 13:01 15.08.2020)
8559
© Фото : US Army Europe/Spc. Ryan LucasАмериканские военные во время учений
Американские военные во время учений
© Фото : US Army Europe/Spc. Ryan Lucas
Американские военные во время учений. Архивное фото
ВАРШАВА, 15 авг — РИА Новости. Вашингтон и Варшава подписали договор о военном сотрудничестве, усиливающем американское военное присутствие в республике, передает корреспондент РИА Новости.
С американской стороны подпись поставил госсекретарь Майк Помпео, с польской — министр национальной обороны Мариуш Блащак.
Документ продолжает декларацию президентов Анджея Дуды и Дональда Трампа, которую они подписали в прошлом году в Вашингтоне.
Он предусматривает, в частности, увеличение численности американского военного контингента на тысячу служащих, а также перебазирование в республику командования Пятого корпуса Сухопутных войск США.
В настоящее время в Польше расквартированы около пяти тысяч американских солдат.
При подписании документа Дуда заявил, что военное сотрудничество Польши и США "означает усиление безопасности для нашей части Европы", в частности для стран Балтии и Украины.
Американские военные в Польше
4 августа, 17:46Сказано в эфире
"Варшава ищет спонсоров". Зачем Польше нужен пятый армейский корпус США? В Кракове прошла церемония начала работы в этом городе выдвинутого командования 5-го армейского корпуса США. Политолог Игорь Шатров в эфире радио Sputnik объяснил, чем, по его мнению, руководствуется нынешнее польское руководство, приглашая в страну американских военных.
216693740263
Обсудить 22
Майк ПомпеоАнджей ДудаДональд ТрампПольшаВашингтон (город)СШАВ мире
Популярные комментарии
НАТО - это США и их рабы, которых США оккупировала. Это раз. Тысячи убитых - это ты про советских солдат? Правильно, было такое. Но СССР не стал в очередной, 4ый раз - ликвидировать государство Польша. Его ликвидировали сами поляки - сейчас, превратившись в колонию, в которой размещена оккупационная армия. Чего во время существования Варшавского договора - НЕ БЫЛО
15 августа, 13:11
Илья Гольдман
571012792
Разместить контингент НАТО в Украине и Грузии, оказать материальную помощь населению и вынудить Россию платить больше штрафов Газпрома
15 августа, 12:58
Лексей Кукаков
88501053
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