Польша и США подписали соглашение о военном сотрудничестве

"Варшава ищет спонсоров". Зачем Польше нужен пятый армейский корпус США? В Кракове прошла церемония начала работы в этом городе выдвинутого командования 5-го армейского корпуса США. Политолог Игорь Шатров в эфире радио Sputnik объяснил, чем, по его мнению, руководствуется нынешнее польское руководство, приглашая в страну американских военных.