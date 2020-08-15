Польша и США подписали соглашение о военном сотрудничестве

ВАРШАВА, 15 авг — РИА Новости. Вашингтон и Варшава подписали договор о военном сотрудничестве, усиливающем американское военное присутствие в республике, передает корреспондент РИА Новости.
С американской стороны подпись поставил госсекретарь Майк Помпео, с польской — министр национальной обороны Мариуш Блащак.
Документ продолжает декларацию президентов Анджея Дуды и Дональда Трампа, которую они подписали в прошлом году в Вашингтоне.
Он предусматривает, в частности, увеличение численности американского военного контингента на тысячу служащих, а также перебазирование в республику командования Пятого корпуса Сухопутных войск США.
В настоящее время в Польше расквартированы около пяти тысяч американских солдат.
При подписании документа Дуда заявил, что военное сотрудничество Польши и США "означает усиление безопасности для нашей части Европы", в частности для стран Балтии и Украины.
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