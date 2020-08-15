Добровинский прокомментировал публикацию протокола допроса Ефремова

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Адвокат потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский признал подлинность протокола допроса, в котором актер признал себя виновным в аварии.
Ранее СМИ опубликовали снимок протокола от 17 июня, в котором актер полностью признает свою вину и подтверждает, что его автомобиль в момент ДТП был исправен.
Комментируя публикацию, Добровинский удивился, почему защита Ефремова теперь отказывается от этого признания.
ДТП с участием Ефремова
Вечером 8 июня Ефремов за рулем внедорожника выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель — 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров — от травм умер в больнице.
В момент аварии актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд поместил его под домашний арест. Ефремову грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
Через несколько дней после трагедии артист записал ролик с извинениями семье погибшего. Однако позже адвокат актера Эльман Пашаев сообщил, что его подзащитный не считает себя виновным в аварии. Сам Ефремов заявил, что не помнит момент ДТП.
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