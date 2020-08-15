Добровинский прокомментировал публикацию протокола допроса Ефремова

Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский отвечает на вопросы журналистов у здания Пресненского суда города Москвы после госпитализации с заседания суда актера Михаила Ефремова

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Адвокат потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП с участием Адвокат потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский признал подлинность протокола допроса, в котором актер признал себя виновным в аварии.

Ранее СМИ опубликовали снимок протокола от 17 июня, в котором актер полностью признает свою вину и подтверждает, что его автомобиль в момент ДТП был исправен.

"Данный протокол допроса подлинный, он есть в материалах дела", — сказал юрист телеканалу "Звезда".

Комментируя публикацию, Добровинский удивился, почему защита Ефремова теперь отказывается от этого признания.

ДТП с участием Ефремова

Вечером 8 июня Ефремов за рулем внедорожника выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель — 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров — от травм умер в больнице.

В момент аварии актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд поместил его под домашний арест. Ефремову грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.