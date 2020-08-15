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Добровинский прокомментировал публикацию протокола допроса Ефремова
Адвокат потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский признал подлинность протокола допроса, в котором актер... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T13:04
эльман пашаев
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александр добровинский
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353
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Добровинский прокомментировал публикацию протокола допроса Ефремова

12:13 15.08.2020 (обновлено: 13:04 15.08.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАдвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский отвечает на вопросы журналистов у здания Пресненского суда города Москвы после госпитализации с заседания суда актера Михаила Ефремова
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский отвечает на вопросы журналистов у здания Пресненского суда города Москвы после госпитализации с заседания суда актера Михаила Ефремова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Адвокат потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский признал подлинность протокола допроса, в котором актер признал себя виновным в аварии.
Ранее СМИ опубликовали снимок протокола от 17 июня, в котором актер полностью признает свою вину и подтверждает, что его автомобиль в момент ДТП был исправен.
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Адвокат Ефремова высказался о появившемся протоколе с признанием вины

"Данный протокол допроса подлинный, он есть в материалах дела", — сказал юрист телеканалу "Звезда".

Комментируя публикацию, Добровинский удивился, почему защита Ефремова теперь отказывается от этого признания.

ДТП с участием Ефремова

Вечером 8 июня Ефремов за рулем внедорожника выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель — 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров — от травм умер в больнице.
В момент аварии актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд поместил его под домашний арест. Ефремову грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
Через несколько дней после трагедии артист записал ролик с извинениями семье погибшего. Однако позже адвокат актера Эльман Пашаев сообщил, что его подзащитный не считает себя виновным в аварии. Сам Ефремов заявил, что не помнит момент ДТП.
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