Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200815/1575823044.html
Лукашенко прокомментировал забастовки на предприятиях в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил в субботу свое отношение к забастовщикам. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T14:02
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575796577_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_9df7d15ca026663249ddac85963b70c7.jpg
https://ria.ru/20200811/1575647290.html
https://ria.ru/20200810/1575600237.html
Держи Грыгорыч это стадо, а то труба будет Белоруссии. Будут по Минску мажоры гонять на Ламборджини и Феррари, олигархи купят все ваши предприятия, поля засеют всякими ГМО культурами, во власть придут горлопаны, ставленники Сороса и Госдепа , и т.д Вобще заживёте "как все" )
159
Тут я абсолютно согласен с Александром Григорьевичем. Забастовка эффективна когда ущерб от простоя предприятия касается владельца. В случае Беларуси владелец государство.
149
37
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575796577_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_9df7d15ca026663249ddac85963b70c7.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575796577_192:0:2924:2048_1400x0_80_0_0_243f3811bcafad8be7cff099015643d2.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575796577_208:0:2256:2048_1400x0_80_0_0_4fd4be4cae4f375ffe83ec57eceecb08.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко прокомментировал забастовки на предприятиях в Белоруссии

12:06 15.08.2020 (обновлено: 14:02 15.08.2020)
36935
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкРаботники Минского тракторного завода принимают участие в акции протеста
Работники Минского тракторного завода принимают участие в акции протеста
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Работники Минского тракторного завода принимают участие в акции протеста
МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил в субботу свое отношение к забастовщикам.
"Я на этот счет уже высказался: кто-то хочет бастовать, пусть идут бастовать, но на заводах им делать нечего", - цитирует Лукашенко в субботу агентство Sputnik Беларусь.
Он отметил, что необходимо поручить руководителям предприятий, чтобы они предупредили рабочих. "Не надо давить ни на кого, ни в коем случае, просто надо им это сказать. Пресмыкаться, на коленях стоять мы ни перед кем не собираемся. Такой необходимости нет", - заявил Лукашенко.
По его словам, "потерять хотят работу и предприятия - потеряют". "Дальше они не восстановятся, мы же это прекрасно понимаем. Поэтому, пусть руководители со своими коллективами разбираются. Если нужна наша помощь или трудовые коллективы просят побывать там, не надо отказываться. Надо поехать в трудовые коллективы, ответить на их вопросы", - сказал Лукашенко.
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
11 августа, 16:01Протесты в Белоруссии
"Бастовать и заморозить экономику". К чему ведут протесты в Белоруссии
По его словам, работа экономики - наиважнейший вопрос. "Понятно, что разного рода каналы, определенные средства массовой информации будут раскачивать эту ситуацию, что выходите, бастуйте", - подчеркнул он.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По официальным данным, более 6,5 тысячи человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
10 августа, 18:05
Не надо придумывать "пиррову победу" Лукашенко
145923958
Обсудить 37
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Держи Грыгорыч это стадо, а то труба будет Белоруссии. Будут по Минску мажоры гонять на Ламборджини и Феррари, олигархи купят все ваши предприятия, поля засеют всякими ГМО культурами, во власть придут горлопаны, ставленники Сороса и Госдепа , и т.д Вобще заживёте "как все" )
15 августа, 12:12
7gevarache Ермолов
123400032
Тут я абсолютно согласен с Александром Григорьевичем. Забастовка эффективна когда ущерб от простоя предприятия касается владельца. В случае Беларуси владелец государство.
15 августа, 12:15
Ярослав Погодин
121410023
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания в Минске
Лукашенко допустил изменения в составе правительства Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко пожаловался на фейки про себя
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о внешнем вмешательстве в ситуацию в Белоруссии
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Зеленский оценил решение Белоруссии передать России 32 задержанных
Президент РФ Владимир Путин
В Кремле сообщили подробности разговора Путина с Лукашенко
Монета Банка России, посвященная Курильской десантной операции
Японцев возмутила посвященная Курилам пятирублевая монета
Надо связаться с Путиным – Лукашенко о необходимости обсудить ситуацию в Белоруссии с президентом РФ
Лукашенко намерен обсудить ситуацию в Белоруссии с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, 12 августа 2020
Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности
Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Белоруссии
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины
Тимошенко назвала "единственно верное решение" для Белоруссии
Полиция Украины охраняет здание посольства России в Киеве во время митинга в поддержку Надежды Савченко в марте 2016 года
Обвиняемого в нападении на посольство России избили на границе с Крымом
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский отвечает на вопросы журналистов у здания Пресненского суда города Москвы после госпитализации с заседания суда актера Михаила Ефремова
Добровинский прокомментировал публикацию протокола допроса Ефремова
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
Штаб Тихановской начал формировать совет по передаче власти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
"У себя порядок наведите". Лукашенко оценил предложения о посредничестве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в Центре стратегического управления Министерства обороны в Минске
"Страну никому не отдадим": Лукашенко оценил ситуацию в Белоруссии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:48Telegram провел среди белорусов опрос о президентских выборах
03:35В Британии задержали мужчину с таблетками экстази в форме головы Трампа
03:23Свидетельница гибели Цоя раскрыла детали трагедии
03:20Эксперт рассказал, как "умные" телевизоры шпионят за нами
03:18Цепкало заявил, что его семью не пропускают на границе России и Украины
03:00Посол Белоруссии в Словакии заявил о поддержке протестующих
02:38В Раде заявили о подготовке переворота на Украине в День независимости
02:26Появилось новое видео вероятного момента гибели протестующего в Минске
02:20Эксперт рассказал, как получить пенсию в 50 тысяч рублей
01:45В Петербурге автомобиль протащил инспектора ГИБДД 700 метров по дороге
01:44Жонглировавший ребенком в Сочи отец объяснил свой поступок
01:24Трамп не исключил запрета на работу Alibaba в США
01:08Трамп рассказал о механизме восстановления санкций против Ирана
01:04Трамп заявил, что серьезно изучит возможность помилования Сноудена
00:58Трамп не поддержал идею саммита по Ирану до выборов в США
00:43Власти Бразилии открыли для посещения статую Христа-Искупителя
00:38Истребители перехватили самолет в районе гольф-клуба Трампа
00:23В ЛНР усомнились в способности Киева контролировать соблюдение перемирия
23:47Сотрудники Белтелерадиокомпании намерены бастовать
23:04В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния