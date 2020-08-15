https://ria.ru/20200815/1575823044.html
Лукашенко прокомментировал забастовки на предприятиях в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил в субботу свое отношение к забастовщикам. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T12:06
2020-08-15T14:02
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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7gevarache Ермолов
Держи Грыгорыч это стадо, а то труба будет Белоруссии. Будут по Минску мажоры гонять на Ламборджини и Феррари, олигархи купят все ваши предприятия, поля засеют всякими ГМО культурами, во власть придут горлопаны, ставленники Сороса и Госдепа , и т.д Вобще заживёте "как все" )
159
Ярослав Погодин
Тут я абсолютно согласен с Александром Григорьевичем. Забастовка эффективна когда ущерб от простоя предприятия касается владельца. В случае Беларуси владелец государство.
149
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 15 авг - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
выразил в субботу свое отношение к забастовщикам.
"Я на этот счет уже высказался: кто-то хочет бастовать, пусть идут бастовать, но на заводах им делать нечего", - цитирует Лукашенко в субботу агентство Sputnik Беларусь
.
Он отметил, что необходимо поручить руководителям предприятий, чтобы они предупредили рабочих. "Не надо давить ни на кого, ни в коем случае, просто надо им это сказать. Пресмыкаться, на коленях стоять мы ни перед кем не собираемся. Такой необходимости нет", - заявил Лукашенко.
По его словам, "потерять хотят работу и предприятия - потеряют". "Дальше они не восстановятся, мы же это прекрасно понимаем. Поэтому, пусть руководители со своими коллективами разбираются. Если нужна наша помощь или трудовые коллективы просят побывать там, не надо отказываться. Надо поехать в трудовые коллективы, ответить на их вопросы", - сказал Лукашенко.
По его словам, работа экономики - наиважнейший вопрос. "Понятно, что разного рода каналы, определенные средства массовой информации будут раскачивать эту ситуацию, что выходите, бастуйте", - подчеркнул он.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По официальным данным, более 6,5 тысячи человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
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