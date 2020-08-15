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Протесты в Белоруссии
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Лукашенко допустил изменения в составе правительства Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешний состав правительства республики готов работать и после выборов, хотя "могут быть какие-то нюансы", РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T12:11
протесты в белоруссии
роман головченко
наталья кочанова
александр лукашенко
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
роман головченко, наталья кочанова, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко допустил изменения в составе правительства Белоруссии

12:11 15.08.2020
4092
© REUTERS / BelTA / Andrei Stasevich Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания в Минске
© REUTERS / BelTA / Andrei Stasevich
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания в Минске. Архивное фото
МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешний состав правительства республики готов работать и после выборов, хотя "могут быть какие-то нюансы", и поручил своей администрации оперативно подготовить соответствующие документы.
Как передает агентство Sputnik Беларусь, Лукашенко в субботу проводит в Минске совещание, на котором, в частности, отметил, что в основном правительство республики сформировано. Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа.
"Может быть, будут какие-то нюансы. Я только что говорил с Романом Головченко (премьер-министром Белоруссии – ред.). Он на месте, работает, все готовы работать. Так что правительство функционирует. Надо формализовать это, чтобы юридическую силу имело. Поэтому указ надо отработать и сейчас же внести", - заявил Лукашенко.
Он уточнил, что соответствующее поручение дает администрации президента и спикеру верхней палаты парламента Белоруссии Натальи Кочановой. Лукашенко обратил внимание, что правительство, как обычно, после избрания президента, слагает полномочия, "надо подготовить все документы, сейчас же подписать их, выверить и поручить правительству продолжать свои полномочия до формирования окончательного состава правительства".
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