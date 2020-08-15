Лукашенко допустил изменения в составе правительства Белоруссии

МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешний состав правительства республики готов работать и после выборов, хотя "могут быть какие-то нюансы", и поручил своей администрации оперативно подготовить соответствующие документы.
Как передает агентство Sputnik Беларусь, Лукашенко в субботу проводит в Минске совещание, на котором, в частности, отметил, что в основном правительство республики сформировано. Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа.
"Может быть, будут какие-то нюансы. Я только что говорил с Романом Головченко (премьер-министром Белоруссии – ред.). Он на месте, работает, все готовы работать. Так что правительство функционирует. Надо формализовать это, чтобы юридическую силу имело. Поэтому указ надо отработать и сейчас же внести", - заявил Лукашенко.
Он уточнил, что соответствующее поручение дает администрации президента и спикеру верхней палаты парламента Белоруссии Натальи Кочановой. Лукашенко обратил внимание, что правительство, как обычно, после избрания президента, слагает полномочия, "надо подготовить все документы, сейчас же подписать их, выверить и поручить правительству продолжать свои полномочия до формирования окончательного состава правительства".
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