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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200815/1575822570.html
Минчане несут цветы к стихийному мемориалу погибшему на протестах
Минчане несут цветы к стихийному мемориалу в память о погибшем в ходе массовой акции протеста в районе метро "Пушкинская" в белорусской столице, передает... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T12:28
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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предлагаю им скинутся на золотой гроб и построить церковь в его честь, как учат великие демократические американцы
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сам себя подорвал да еще и уголовник... классный символ
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11
минск
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Люди приходят выразить свою солидарность на место гибели участника протестов в Минске
Люди приходят выразить свою солидарность на место гибели участника протестов в Минске
2020-08-15T11:54
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РИА Новости
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Минчане несут цветы к стихийному мемориалу погибшему на протестах

11:54 15.08.2020 (обновлено: 12:28 15.08.2020)
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МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Минчане несут цветы к стихийному мемориалу в память о погибшем в ходе массовой акции протеста в районе метро "Пушкинская" в белорусской столице, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько сотен человек собрались утром в субботу в районе "Пушкинской". Многие из них стоят живой цепью вдоль улицы Притыцкого, другие поднялись на прилегающий холм и сидят на нем. Собравшиеся держат в руках цветы и красно-белые флаги. Другие возлагают цветы к выходу из станции метро, где образован стихийный мемориал. На брусчатке появилась огромная белая надпись: "Не забудем".
В субботу протест "переоделся" из привычного белого цвета в черный. Если в другие дни по утрам на манифестацию выходили в основном девушки, сегодня возле "Пушкинской" собрались люди разного пола и возраста.
Неподалеку от метро "Пушкинская" в полдень пройдет прощание с погибшим мужчиной. Как сообщало МВД, смерть наступила в результате разрыва пиротехнического снаряда у него в руке, взрывное устройство он хотел бросить в сторону сотрудников правоохранительных органов. В соцсетях распространялись призывы прийти к месту прощания, но позже стали появляться сообщения с просьбой не мешать родственникам выражать скорбь и собраться у метро "Пушкинская".
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Между тем, не площади Независимости утром в субботу спокойно, практически нет людей, даже милиционеров не наблюдается возле Дома правительства, где в пятницу прошла массовая акция протеста.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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предлагаю им скинутся на золотой гроб и построить церковь в его честь, как учат великие демократические американцы
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15 августа, 11:59
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