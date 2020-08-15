Минчане несут цветы к стихийному мемориалу погибшему на протестах

МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Минчане несут цветы к стихийному мемориалу в память о погибшем в ходе массовой акции протеста в районе метро "Пушкинская" в белорусской столице, передает корреспондент РИА Новости.

Несколько сотен человек собрались утром в субботу в районе "Пушкинской". Многие из них стоят живой цепью вдоль улицы Притыцкого, другие поднялись на прилегающий холм и сидят на нем. Собравшиеся держат в руках цветы и красно-белые флаги. Другие возлагают цветы к выходу из станции метро, где образован стихийный мемориал. На брусчатке появилась огромная белая надпись: "Не забудем".

В субботу протест "переоделся" из привычного белого цвета в черный. Если в другие дни по утрам на манифестацию выходили в основном девушки, сегодня возле "Пушкинской" собрались люди разного пола и возраста.

Неподалеку от метро "Пушкинская" в полдень пройдет прощание с погибшим мужчиной. Как сообщало МВД, смерть наступила в результате разрыва пиротехнического снаряда у него в руке, взрывное устройство он хотел бросить в сторону сотрудников правоохранительных органов. В соцсетях распространялись призывы прийти к месту прощания, но позже стали появляться сообщения с просьбой не мешать родственникам выражать скорбь и собраться у метро "Пушкинская".

Между тем, не площади Независимости утром в субботу спокойно, практически нет людей, даже милиционеров не наблюдается возле Дома правительства, где в пятницу прошла массовая акция протеста.