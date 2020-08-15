https://ria.ru/20200815/1575822487.html
Лукашенко намерен обсудить ситуацию в Белоруссии с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хочет связаться с Владимиром Путиным. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T11:52
2020-08-15T13:32
протесты в белоруссии
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
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https://radiosputnik.ria.ru/20200815/1575818014.html
Иван Грозный
Ахах, у Бацьки было 20 лет на обсуждения, но он решил, что может диктовать свои условия России. Пусть сам разбирается со своими проблемами.
253
sa.su10
Перестарался мужик, знает что уже всем Белорусам надоел. Нужно было накрутить до 55-60% и остановиться, но нет ему зачем то 80 понадобилось...
232
210
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Надо связаться с Путиным – Лукашенко о необходимости обсудить ситуацию в Белоруссии с президентом РФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хочет связаться с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить ситуацию в Белоруссии.
2020-08-15T11:52
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире
МИНСК, 15 авг — РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что хочет связаться с Владимиром Путиным
.
По его словам, против республики "разворачивается агрессия". Лукашенко отметил, что хочет обсудить ситуацию с Путиным, потому что ее развитие угрожает "уже не только Беларуси".
"Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим. И потом, мы же методички читали "цветных революций". Более того, к методичкам "цветных революций", это особенность, об этом мы будем говорить сегодня в Минобороны в Центре стратегического управления, уже появились элементы внешнего вмешательства", — приводит Sputnik Беларусь слова белорусского президента.
Он также заметил, что "защита Беларуси" сейчас — это защита всего Союзного государства, и если "белорусы не выдержат, покатится волна".
По оценке главы государства, протестующие на улицах "не ведают, что творят". А понимают реальное положение дел те, кто "координирует и направляет", в том числе, как заметил Лукашенко, используя постановочные кадры и фейки в соцстеях.
У меня, оказывается, уже нашли в Москве какой-то дом. Я сейчас публично хочу сказать: нашли — заберите его. У меня в Беларуси собственности нет, кроме резиденции официальной, где я живу в деревне. Нет, вот эти начинают фейки. Оказывается, я уже из страны уехал позавчера, оказывается, я не то умер, не то заболел.
Александр Лукашенко
президент Белоруссии
Протесты после президентских выборов
Девятого августа в республике прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко
набрал 80,1 процента голосов, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву
.
Шестой день в стране проходят несанкционированные акции протеста. Силовики подавляют их, используя против протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По официальным данным, задержаны около семи тысяч человек. Как сообщало Министерство внутренних дел республики, во время беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий погиб, пытаясь бросить в милиционеров самодельное взрывное устройство.