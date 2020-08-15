Лукашенко намерен обсудить ситуацию в Белоруссии с Путиным

У меня, оказывается, уже нашли в Москве какой-то дом. Я сейчас публично хочу сказать: нашли — заберите его. У меня в Беларуси собственности нет, кроме резиденции официальной, где я живу в деревне. Нет, вот эти начинают фейки. Оказывается, я уже из страны уехал позавчера, оказывается, я не то умер, не то заболел.