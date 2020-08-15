В Крыму арестовали водителя, сбившего трех девочек

"Сегодня суд, рассмотрев ходатайство следователя ГСУ, признал его обоснованным и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе МВД по региону также уточняли, что водитель был пьян. Кроме того, в 2016 году он был лишен прав управления автомобилем, в момент происшествия при себе удостоверения не имел.