https://ria.ru/20200815/1575822203.html
В Крыму арестовали водителя, сбившего трех девочек
Водитель, сбивший в Крыму трех девочек, одна из которых погибла, заключен под стражу, сообщается на сайте СК России. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T11:41
2020-08-15T15:26
следственный комитет россии (ск рф)
республика крым
происшествия
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https://radiosputnik.ria.ru/20200812/1575695630.html
Дмитрий
Почему этот ээээммм... не под домашним арестом!? Ведь все сходится - пьяный сел за руль, убил человека! Этих надо на месте преступления, без суда и следствия.., по законам совести
13
10
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575824759_0:11:561:326_1400x0_80_0_0_2cf7526ad212f3476a6679c477bb0dcd.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), республика крым, происшествия
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости.
Водитель, сбивший в Крыму трех девочек, одна из которых погибла, заключен под стражу, сообщается на сайте СК
России.
Ранее пресс-служба МВД по Республике Крым
сообщила, что ДТП произошло в четверг вечером в Джанкойском районе Крыма в селе Новосельцево. Водитель автомобиля ВАЗ-210774 наехал на насыпь грунта, после чего выехал на тротуар и сбил трех девочек 2010, 2016 и 2018 года рождения, сообщили в ведомстве. В результате четырехлетняя девочка погибла, а десятилетняя и двухлетняя получили гематомы и ссадины и были госпитализированы.
Следователи возбудили уголовное дело. Отмечается, что водитель признал вину в полном объеме.
"Сегодня суд, рассмотрев ходатайство следователя ГСУ, признал его обоснованным и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
Добавляется, что ход расследования дела находится на контроле в центральном аппарате СК России.
Ранее в пресс-службе МВД по региону также уточняли, что водитель был пьян. Кроме того, в 2016 году он был лишен прав управления автомобилем, в момент происшествия при себе удостоверения не имел.