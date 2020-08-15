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Японцев возмутила посвященная Курилам пятирублевая монета
Читателей японской газеты Hokkaido Shimbun возмутили сообщения о выпуске в обращение в России пятирублевой монеты, посвященной Курильской десантной операции. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T16:48
россия
кунашир (остров)
итуруп
шикотан
курильские острова
япония
спор вокруг статуса курильских островов
в мире
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россия
кунашир (остров)
итуруп
шикотан
курильские острова
япония
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, кунашир (остров), итуруп, шикотан, курильские острова, япония, спор вокруг статуса курильских островов, в мире

Японцев возмутила посвященная Курилам пятирублевая монета

11:40 15.08.2020 (обновлено: 16:48 15.08.2020)
66707
© Фото : Банк РоссииМонета Банка России, посвященная Курильской десантной операции
Монета Банка России, посвященная Курильской десантной операции
© Фото : Банк России
Монета Банка России, посвященная Курильской десантной операции
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Читателей японской газеты Hokkaido Shimbun возмутили сообщения о выпуске в обращение в России пятирублевой монеты, посвященной Курильской десантной операции.
Монета из недрагоценного металла выпущена тиражом два миллиона экземпляров. На обороте изображена памятная стела советским воинам — освободителям Курил, которая установлена в Петропавловске-Камчатском.
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Большинство комментаторов отреагировали на новость отрицательно.
"Нельзя позволить России выпускать такие "юбилейные" монеты. Японии нужно срочно выпустить свою монету с призывом вернуть северные территории! Правительство должно что-то делать, а не только бегать от проблем!" — возмутился пользователь с ником Tokumei.

"Это еще одна откровенная демонстрация того, что Россия не имеет ни малейшего желания решать территориальный вопрос с Японией. Наша реакция должна быть хладнокровной", — добавил tim.

"Японии тоже нужно выпустить юбилейную монету в память о победе над Россией в Русско-японской войне! Нужно заставить это сделать наше трусливое правительство, вечно молчащее в ответ на оскорбления", — предложил per.
"Сколько бы мы ни говорили, что действия России несправедливы и противозаконны, острова она нам все равно не вернет. Психологически россияне считают, что так они восстановили справедливость после поражения в Русско-японской войне. И ничего с этим не поделаешь!" — резюмировал bou.
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Территориальный спор между Россией и Японией

Москва и Токио много десятилетий пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности южных Курильских островов: после окончания противостояния весь архипелаг вошел в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островов, которые в Японии называют "северными территориями".
Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними, который имеет соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.
В 2018 году в ходе встречи в Сингапуре президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились ускорить переговорный процесс по заключению мирного договора между двумя странами.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
5 сентября 2019, 01:31
Межгосударственные отношения России и Японии
199610851522
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РоссияКунашир (остров)ИтурупШикотанКурильские островаЯпонияСпор вокруг статуса Курильских острововВ мире
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