https://ria.ru/20200815/1575820477.html
В России за сутки умерли 119 пациентов с коронавирусом
За сутки в России умерли 119 человек с COVID-19, за все время — 15 617, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T10:35
2020-08-15T10:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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россия
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2020
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество