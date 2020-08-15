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Распространение нового коронавируса
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В России за сутки умерли 119 пациентов с коронавирусом
За сутки в России умерли 119 человек с COVID-19, за все время — 15 617, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T10:35
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России за сутки умерли 119 пациентов с коронавирусом

10:35 15.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота скорой помощи
Работа скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. За сутки в России умерли 119 человек с COVID-19, за все время — 15 617, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки подтверждено 119 летальных случаев... За весь период по России умерло 15 617 человек", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
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