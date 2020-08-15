Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп (0,2%) - в Подмосковье и Северной Осетии, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.