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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200815/1575820324.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп (0,2%) - в Подмосковье и Северной Осетии, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T10:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19

10:33 15.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота скорой помощи "Домашний доктор" в Тамбове
Работа скорой помощи Домашний доктор в Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп (0,2%) - в Подмосковье и Северной Осетии, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0,0%, 2. Московская область, Республика Северная Осетия - 0,2%, 3. Москва, Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Смоленская область, Курская область, Забайкальский край, Чеченская Республика - 0,3%", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
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