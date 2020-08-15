https://ria.ru/20200815/1575820324.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп (0,2%) - в Подмосковье и Северной Осетии, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T10:33
2020-08-15T10:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп (0,2%) - в Подмосковье и Северной Осетии, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0,0%, 2. Московская область, Республика Северная Осетия - 0,2%, 3. Москва, Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Смоленская область, Курская область, Забайкальский край, Чеченская Республика - 0,3%", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.