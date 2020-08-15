В России за сутки выписали 6 447 человек после COVID-19

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. За сутки после лечения коронавируса в России выписаны 6 447 человек, за все время — 729 411, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6 447 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России 729 411", - говорится в сообщении.