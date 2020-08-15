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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200815/1575820241.html
В России за сутки выявили 5061 случай заражения коронавирусом
За минувшие сутки в 84 российских регионах выявили 5061 случай заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T11:05
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России за сутки выявили 5061 случай заражения коронавирусом

10:31 15.08.2020 (обновлено: 11:05 15.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. За минувшие сутки в 84 российских регионах выявили 5061 случай заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Сотрудник лаборатории
Вчера, 09:45Распространение нового коронавируса
В России провели более 32,2 миллиона тестов на коронавирус
У 26,7 процента инфицированных нет симптомов.
Выздоровели 6447 человек, умерли 119.
Наибольшее число новых заболевших — в Москве (695), Санкт-Петербурге (162) и Свердловской области (158). Нет суточного прироста больных на Чукотке.
Всего за время эпидемии в России зарегистрировано 917 884 случая COVID-19. Из больниц выписали 729 411 человек. Скончались 15 617 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
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