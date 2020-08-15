https://ria.ru/20200815/1575820033.html
Центробанк запретил страховщикам навязывать новый полис ОСАГО
Страховщики должны вносить изменения в полис ОСАГО по первому требованию автовладельца, пишет "Коммерсант" со ссылкой на сообщение Центрального банка. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T10:23
2020-08-15T12:09
осаго
авто
центральный банк рф (цб рф)
общество
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https://ria.ru/20200725/1574896472.html
Дмитрий
Помнится, ЦБ запрещал навязывать допы... и даже грозил в угол поставить! А миллионам автовладельцев приходилось покупать не нужное, для того, чтобы просто владеть машиной в полном объеме!
12
4
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/149851/02/1498510284_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_b29bef52e80e4de542f0016260e1ab02.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
осаго, авто, центральный банк рф (цб рф), общество
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости.
Страховщики должны вносить изменения в полис ОСАГО
по первому требованию автовладельца, пишет "Коммерсант
" со ссылкой на сообщение Центрального банка
.
Регулятор ранее обратил внимание на практику, при которой компании предлагали клиенту оформить новый полис, если в документ нужно было внести поправки. В ЦБ подчеркнули, что это незаконно.
Издание также заметило, что на форуме Агентства страховых новостей в разделе отзывов о компаниях встречаются жалобы автовладельцев. Например, документ отказывались корректировать из-за получения нового водительского удостоверения. Встречались случаи, при которых компания требовала аннулировать полис, если клиент допустил ошибку при его оформлении.
Отмечается, что регулятору поступило "несколько десятков жалоб".
В Банке России заметили, что ситуация с такой практикой не критична, но потребовала пояснений.