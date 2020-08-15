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Центробанк запретил страховщикам навязывать новый полис ОСАГО
Страховщики должны вносить изменения в полис ОСАГО по первому требованию автовладельца, пишет "Коммерсант" со ссылкой на сообщение Центрального банка. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T12:09
осаго
авто
центральный банк рф (цб рф)
общество
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Помнится, ЦБ запрещал навязывать допы... и даже грозил в угол поставить! А миллионам автовладельцев приходилось покупать не нужное, для того, чтобы просто владеть машиной в полном объеме!
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/149851/02/1498510284_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_b29bef52e80e4de542f0016260e1ab02.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
осаго, авто, центральный банк рф (цб рф), общество

Центробанк запретил страховщикам навязывать новый полис ОСАГО

10:23 15.08.2020 (обновлено: 12:09 15.08.2020)
8723
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОформление полиса ОСАГО
Оформление полиса ОСАГО
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Страховщики должны вносить изменения в полис ОСАГО по первому требованию автовладельца, пишет "Коммерсант" со ссылкой на сообщение Центрального банка.
Регулятор ранее обратил внимание на практику, при которой компании предлагали клиенту оформить новый полис, если в документ нужно было внести поправки. В ЦБ подчеркнули, что это незаконно.
Издание также заметило, что на форуме Агентства страховых новостей в разделе отзывов о компаниях встречаются жалобы автовладельцев. Например, документ отказывались корректировать из-за получения нового водительского удостоверения. Встречались случаи, при которых компания требовала аннулировать полис, если клиент допустил ошибку при его оформлении.
Отмечается, что регулятору поступило "несколько десятков жалоб".
В Банке России заметили, что ситуация с такой практикой не критична, но потребовала пояснений.
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25 июля, 04:38
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ОСАГОАвтоЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Общество
Популярные комментарии
Помнится, ЦБ запрещал навязывать допы... и даже грозил в угол поставить! А миллионам автовладельцев приходилось покупать не нужное, для того, чтобы просто владеть машиной в полном объеме!
15 августа, 10:29
Дмитрий
1001001
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