Центробанк запретил страховщикам навязывать новый полис ОСАГО

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Страховщики должны вносить изменения в полис Страховщики должны вносить изменения в полис ОСАГО по первому требованию автовладельца, пишет " Коммерсант " со ссылкой на сообщение Центрального банка

Регулятор ранее обратил внимание на практику, при которой компании предлагали клиенту оформить новый полис, если в документ нужно было внести поправки. В ЦБ подчеркнули, что это незаконно.

Издание также заметило, что на форуме Агентства страховых новостей в разделе отзывов о компаниях встречаются жалобы автовладельцев. Например, документ отказывались корректировать из-за получения нового водительского удостоверения. Встречались случаи, при которых компания требовала аннулировать полис, если клиент допустил ошибку при его оформлении.

Отмечается, что регулятору поступило "несколько десятков жалоб".