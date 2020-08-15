https://ria.ru/20200815/1575819943.html
Правительство расширило перечень субсидируемых авиарейсов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня субсидируемых авиарейсов на 138 маршрутов, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T10:21
2020-08-15T14:14
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, сочи, чита, экономика