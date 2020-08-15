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Правительство расширило перечень субсидируемых авиарейсов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня субсидируемых авиарейсов на 138 маршрутов, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T14:14
россия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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россия, михаил мишустин, сочи, чита, экономика

Правительство расширило перечень субсидируемых авиарейсов

10:21 15.08.2020 (обновлено: 14:14 15.08.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирский авиалайнер авиакомпании "ИрАэро"
Пассажирский авиалайнер авиакомпании ИрАэро
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Пассажирский авиалайнер авиакомпании "ИрАэро". Архивное фото
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня субсидируемых авиарейсов на 138 маршрутов, сообщила пресс-служба кабмина.
Речь идет об авиасообщении с Красноярском, Иркутском, Читой, Горно-Алтайском, Сочи, Нижним Новгородом и другими городами, пояснили в правительстве.
Согласно постановлению, приоритет на субсидии будут иметь компании, которые используют современные российские самолеты.
Субсидированные авиабилеты продаются по специальному сниженному тарифу, поскольку они освобождены от налога и сборов. Часть затрат на выполнение рейсов авиакомпаниям компенсирует государство.
На ряд рейсов также можно купить билет по "плоскому тарифу" с фиксированной ценой, которая не зависит от сезона и даты покупки.
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РоссияМихаил МишустинСочиЧитаЭкономика
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