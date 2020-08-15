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Зеленский оценил решение Минска о передаче задержанных россиян Москве
Президент Украины Владимир Зеленский назвал несправедливым решение властей Белоруссии о передаче России 32 задержанных граждан и заявил, что последствия данного РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T11:21
россия
владимир зеленский
минск
белоруссия
в мире
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А разве чего-то иного можно ожидать от этого мерзостного субъекта? А сам он не занимается "распространением войны"?
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, владимир зеленский, минск, белоруссия, в мире

Зеленский оценил решение Минска о передаче задержанных россиян Москве

10:19 15.08.2020 (обновлено: 11:21 15.08.2020)
117136
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 15 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал несправедливым решение властей Белоруссии о передаче России 32 задержанных граждан и заявил, что последствия данного решения могут быть трагичными.
Генпрокуратура России в пятницу сообщила, что задержанные ранее на территории Белоруссии 32 российских гражданина возвращены в Россию. Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории республики. Передача осуществлена в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь, заявил в пятницу посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.
"На мой взгляд, это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях. Считаем такое решение, мягко говоря, несправедливым, таким, что не соответствует духу отношений между Украиной и Беларусью, основанных на принципах уважения и взаимной помощи. Последствия этого решения будут трагическими. Мы понимаем, что "вагнеровцы" все равно вернутся к своему привычному занятию — распространению войны. Дай Бог, чтобы белорусской власти не пришлось и на своей территории получить еще один горящий обескровленный Донбасс, создать который все эти "вагнеровцы" очень хорошо умеют", — написал Зеленский в своем Telegram.
По его словам, офис генпрокурора Украины обращался в Генеральную прокуратуру Белоруссии о выдаче задержанных граждан в Украину.
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"Белорусская сторона оставила обращение без ответа. Были также активные попытки по дипломатическим и личным каналам доказать нашим партнерам, почему правильно и корректно было бы пойти именно предложенным нами путем. Но, к сожалению, этого не произошло", — подытожил президент.
Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы президента в республике состоялись 9 августа.
Как заявил позднее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.
Киев требовал выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные, по мнению Киева, с участием в конфликте в Донбассе. Отмечалось, что 28 лицам, из которых девять имеют украинское гражданство, объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации. Офис генпрокурора Украины также заявлял, что обратился в Генпрокуратуру Белоруссии с запросом о временном аресте задержанных. Офис генпрокурора Украины 12 августа направил в Генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 задержанных граждан.
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844548641151
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РоссияВладимир ЗеленскийМинскБелоруссияВ мире
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А про признание пана Яроша о подготовке боевиков для действий в Белоруссии он ничего сказать не хочет?
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А разве чего-то иного можно ожидать от этого мерзостного субъекта? А сам он не занимается "распространением войны"?
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