https://ria.ru/20200815/1575819076.html
Никас Сафронов рассказал, сколько тратит в месяц
Художник Никас Сафронов заявил, что тратит практически все заработанное, так как не привык откладывать. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T10:03
2020-08-15T10:52
культура
шоу-бизнес
иосиф пригожин
никас сафронов
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https://ria.ru/20200815/1575812902.html
Олег 84
Этот человек не ворует бюджетные деньги,а тратит свои заработанные.Пусть тратит сколько хочет.
28
Дмитрий
А автор сей хвалебной оды Сафронову, может назвать цель публикации своего журналистского шедевра? Может чтобы люди, сидящие на МРОТ, слегка невзлюбили это художественное дарование!? Это-ль не есть разжигание классовой войны!?
26
21
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/152146/05/1521460575_0:304:3071:2031_1400x0_80_0_0_cbe082653631f6bdbed4d48d4347c91e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, иосиф пригожин, никас сафронов