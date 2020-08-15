Никас Сафронов рассказал, сколько тратит в месяц

"Могу потратить в месяц миллион, два, пять. Мне надо для жизни немногое: кусок сыра, бутылку хорошего вина и хлеб. Также мне нужен мольберт и краски. И на этом, пожалуй, все", — рассказал он порталу Teleprogramma.pro .

По словам художника, значительная часть денег уходит на помощь родственникам, а также на благотворительность. Он также отметил, что за время пандемии не уволил ни одного из своих сотрудников и "поддерживал их финансами".