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Культура
https://ria.ru/20200815/1575819076.html
Никас Сафронов рассказал, сколько тратит в месяц
Художник Никас Сафронов заявил, что тратит практически все заработанное, так как не привык откладывать. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T10:52
культура
шоу-бизнес
иосиф пригожин
никас сафронов
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https://ria.ru/20200815/1575812902.html
Этот человек не ворует бюджетные деньги,а тратит свои заработанные.Пусть тратит сколько хочет.
28
А автор сей хвалебной оды Сафронову, может назвать цель публикации своего журналистского шедевра? Может чтобы люди, сидящие на МРОТ, слегка невзлюбили это художественное дарование!? Это-ль не есть разжигание классовой войны!?
26
21
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/152146/05/1521460575_0:304:3071:2031_1400x0_80_0_0_cbe082653631f6bdbed4d48d4347c91e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
шоу-бизнес, иосиф пригожин, никас сафронов

Никас Сафронов рассказал, сколько тратит в месяц

10:03 15.08.2020 (обновлено: 10:52 15.08.2020)
10822
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкХудожник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке "Nextproekt"
Художник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке Nextproekt
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Художник Никас Сафронов заявил, что тратит практически все заработанное, так как не привык откладывать.

"Могу потратить в месяц миллион, два, пять. Мне надо для жизни немногое: кусок сыра, бутылку хорошего вина и хлеб. Также мне нужен мольберт и краски. И на этом, пожалуй, все", — рассказал он порталу Teleprogramma.pro.

По словам художника, значительная часть денег уходит на помощь родственникам, а также на благотворительность. Он также отметил, что за время пандемии не уволил ни одного из своих сотрудников и "поддерживал их финансами".
Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что ему надо в месяц полтора миллиона рублей на жизнь. Часть денег уходит на "содержание родственников" и поддержку начинающих артистов.
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5345948108
Обсудить 21
КультураШоу-бизнесИосиф ПригожинНикас Сафронов
Популярные комментарии
Этот человек не ворует бюджетные деньги,а тратит свои заработанные.Пусть тратит сколько хочет.
15 августа, 10:56
Олег 84
2412001
А автор сей хвалебной оды Сафронову, может назвать цель публикации своего журналистского шедевра? Может чтобы люди, сидящие на МРОТ, слегка невзлюбили это художественное дарование!? Это-ль не есть разжигание классовой войны!?
15 августа, 10:33
Дмитрий
1711007
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