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Президент Ирана раскритиковал соглашение ОАЭ с "вражеским" Израилем
ОАЭ совершают ошибку, сближаясь с Израилем, который является "врагом" для всего Ближнего Востока, заявил в субботу президент Ирана Хасан Роухани. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T09:59
оаэ
иран
в мире
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https://radiosputnik.ria.ru/20200814/1575787422.html
Ну это же и без комментариев понятно, что Эмираты сближаются с далеким Израилем потому, что видят в нем друзей и отдаляются от соседнего Ирана потому, что видят в нем врагов.
20
1
оаэ
иран
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/152241/36/1522413630_0:124:2932:1773_1400x0_80_0_0_83b09ec26e6fc2cab9223e7ba0058c13.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оаэ, иран, в мире

Президент Ирана раскритиковал соглашение ОАЭ с "вражеским" Израилем

09:59 15.08.2020
899
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 15 авг – РИА Новости. ОАЭ совершают ошибку, сближаясь с Израилем, который является "врагом" для всего Ближнего Востока, заявил в субботу президент Ирана Хасан Роухани.
"К сожалению, один наш сосед сблизился с врагом исламского мира, региона, убийцей палестинцев - решил установить отношения с сионистским режимом. Это исламская страна, где живут благочестивые мусульмане, однако их правители совершили ошибку", - сказал он в эфире иранского телевидения.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
14 августа, 14:53
"Никому не сдадим". Эрдоган пригрозил отозвать посла из ОАЭ
Он также выразил надежду, что ОАЭ свернет с выбранного пути, назвав договор "предательством дела Палестины".
Ранее сообщалось, что Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений. В совместном с США трехстороннем заявлении говорится, что Израиль по условиям сделки с ОАЭ временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан. Также в ближайшие недели Израиль и ОАЭ подпишут ряд соглашений в сфере инвестиций, туризма, прямого авиасообщения, безопасности, телекоммуникаций и других.
Палестинское руководство объявило о своем решительном неприятии и осуждении трехстороннего соглашения.
83401192
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ОАЭИранВ мире
Популярные комментарии
Ну это же и без комментариев понятно, что Эмираты сближаются с далеким Израилем потому, что видят в нем друзей и отдаляются от соседнего Ирана потому, что видят в нем врагов.
15 августа, 10:45
Алексадр Хромов
1900001
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