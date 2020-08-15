https://ria.ru/20200815/1575818934.html
Президент Ирана раскритиковал соглашение ОАЭ с "вражеским" Израилем
ОАЭ совершают ошибку, сближаясь с Израилем, который является "врагом" для всего Ближнего Востока, заявил в субботу президент Ирана Хасан Роухани. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T09:59
2020-08-15T09:59
оаэ
иран
в мире
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https://radiosputnik.ria.ru/20200814/1575787422.html
Алексадр Хромов
Ну это же и без комментариев понятно, что Эмираты сближаются с далеким Израилем потому, что видят в нем друзей и отдаляются от соседнего Ирана потому, что видят в нем врагов.
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/152241/36/1522413630_0:124:2932:1773_1400x0_80_0_0_83b09ec26e6fc2cab9223e7ba0058c13.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оаэ, иран, в мире
ТЕГЕРАН, 15 авг – РИА Новости. ОАЭ
совершают ошибку, сближаясь с Израилем
, который является "врагом" для всего Ближнего Востока, заявил в субботу президент Ирана
Хасан Роухани.
"К сожалению, один наш сосед сблизился с врагом исламского мира, региона, убийцей палестинцев - решил установить отношения с сионистским режимом. Это исламская страна, где живут благочестивые мусульмане, однако их правители совершили ошибку", - сказал он в эфире иранского телевидения.
Он также выразил надежду, что ОАЭ свернет с выбранного пути, назвав договор "предательством дела Палестины".
Ранее сообщалось, что Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений. В совместном с США трехстороннем заявлении говорится, что Израиль по условиям сделки с ОАЭ временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан. Также в ближайшие недели Израиль и ОАЭ подпишут ряд соглашений в сфере инвестиций, туризма, прямого авиасообщения, безопасности, телекоммуникаций и других.
Палестинское руководство объявило о своем решительном неприятии и осуждении трехстороннего соглашения.