Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200815/1575818790.html
Звезда по имени Виктор Цой. Тридцать лет со дня смерти
Тридцать лет назад, 15 августа 1990 года, не стало Виктора Цоя. Он попал в автокатастрофу на трассе под Ригой. Музыкант заснул за рулем, его "москвич" врезался в автобус. Ему было всего 28 лет. По-настоящему культовым Виктор Цой стал в 1987 году после выхода фильма "Игла", в котором он исполнил свой хит "Группа крови на рукаве".
30 лет назад, 15 августа 1990 года, не стало Виктора Цоя. Он попал в автокатастрофу
на трассе под Ригой. Музыкант заснул за рулем, его москвич врезался в автобус. Ему было всего 28 лет. По-настоящему культовым Виктор Цой стал в 1987-ом году после выхода фильма «Игла», в котором он исполнил свой хит «Группа крови на рукаве». А пика популярности группа «Кино» достигла в 1990 году. По роковому стечению, в год смерти своего лидера. На месте гибели Цоя поставлен памятник музыканту. А в Москве стихийно образовалась знаменитая «Стена». После гибели солиста группа «Кино» распалась.
Звезда по имени Виктор Цой. Тридцать лет со дня смерти
Тридцать лет назад, 15 августа 1990 года, не стало Виктора Цоя. Он попал в автокатастрофу на трассе под Ригой. Музыкант заснул за рулем, его "москвич" врезался в автобус. Ему было всего 28 лет. По-настоящему культовым Виктор Цой стал в 1987 году после выхода фильма "Игла", в котором он исполнил свой хит "Группа крови на рукаве".
2020-08-15T09:50
true
PT4M53S
Звезда по имени Виктор Цой. Тридцать лет со дня смерти
Тридцать лет назад, 15 августа 1990 года, не стало Виктора Цоя. Он попал в автокатастрофу на трассе под Ригой. Музыкант заснул за рулем, его "москвич" врезался в автобус. Ему было всего 28 лет. По-настоящему культовым Виктор Цой стал в 1987 году после выхода фильма "Игла", в котором он исполнил свой хит "Группа крови на рукаве".
Пика популярности группа "Кино" достигла в 1990 году. По роковому стечению обстоятельств, в год смерти своего лидера. На месте гибели Цоя поставлен памятник музыканту. А в Москве стихийно образовалась знаменитая "Стена". После гибели солиста группа "Кино" распалась.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.