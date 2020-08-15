Звезда по имени Виктор Цой. Тридцать лет со дня смерти

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Тридцать лет назад, 15 августа 1990 года, не стало Виктора Цоя. Он попал в автокатастрофу на трассе под Ригой. Музыкант заснул за рулем, его "москвич" врезался в автобус. Ему было всего 28 лет. По-настоящему культовым Виктор Цой стал в 1987 году после выхода фильма "Игла", в котором он исполнил свой хит "Группа крови на рукаве".