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Звезда по имени Виктор Цой. Тридцать лет со дня смерти
Тридцать лет назад, 15 августа 1990 года, не стало Виктора Цоя. Он попал в автокатастрофу на трассе под Ригой. Музыкант заснул за рулем, его "москвич" врезался в автобус. Ему было всего 28 лет. По-настоящему культовым Виктор Цой стал в 1987 году после выхода фильма "Игла", в котором он исполнил свой хит "Группа крови на рукаве".
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виктор цой
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2020
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Звезда по имени Виктор Цой. 30 лет со дня смерти
30 лет назад, 15 августа 1990 года, не стало Виктора Цоя. Он попал в автокатастрофу на трассе под Ригой. Музыкант заснул за рулем, его москвич врезался в автобус. Ему было всего 28 лет. По-настоящему культовым Виктор Цой стал в 1987-ом году после выхода фильма «Игла», в котором он исполнил свой хит «Группа крови на рукаве». А пика популярности группа «Кино» достигла в 1990 году. По роковому стечению, в год смерти своего лидера. На месте гибели Цоя поставлен памятник музыканту. А в Москве стихийно образовалась знаменитая «Стена». После гибели солиста группа «Кино» распалась.
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видео, виктор цой, видео
Звезда по имени Виктор Цой. Тридцать лет со дня смерти
Тридцать лет назад, 15 августа 1990 года, не стало Виктора Цоя. Он попал в автокатастрофу на трассе под Ригой. Музыкант заснул за рулем, его "москвич" врезался в автобус. Ему было всего 28 лет. По-настоящему культовым Виктор Цой стал в 1987 году после выхода фильма "Игла", в котором он исполнил свой хит "Группа крови на рукаве".
2020-08-15T09:50
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Звезда по имени Виктор Цой. Тридцать лет со дня смерти

09:50 15.08.2020 (обновлено: 17:16 15.08.2020)
2544
Тридцать лет назад, 15 августа 1990 года, не стало Виктора Цоя. Он попал в автокатастрофу на трассе под Ригой. Музыкант заснул за рулем, его "москвич" врезался в автобус. Ему было всего 28 лет. По-настоящему культовым Виктор Цой стал в 1987 году после выхода фильма "Игла", в котором он исполнил свой хит "Группа крови на рукаве".
Пика популярности группа "Кино" достигла в 1990 году. По роковому стечению обстоятельств, в год смерти своего лидера. На месте гибели Цоя поставлен памятник музыканту. А в Москве стихийно образовалась знаменитая "Стена". После гибели солиста группа "Кино" распалась.
25021113
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