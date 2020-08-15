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В Киеве осудили решение Минска по задержанным россиянам
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал недружественным шагом решение властей Белоруссии о передаче России 32... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T10:44
задержание россиян под минском
россия
алексей данилов
совет национальной безопасности и обороны украины
белоруссия
украина
в мире
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А Зеленский наверное тоже по дружески забыл поздравить Лукашенко с переизбранием?
34
оригинально, а почему СОЮЗНОЕ России государство Беларусь должны быть более дружественной к государству Украина? Ни разу не союзному?
29
4
россия
белоруссия
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
задержание россиян под минском, россия, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, белоруссия, украина, в мире

В Киеве осудили решение Минска по задержанным россиянам

09:33 15.08.2020 (обновлено: 10:44 15.08.2020)
3785
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии. Архивное фото
КИЕВ, 15 авг - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал недружественным шагом решение властей Белоруссии о передаче России 32 задержанных граждан.
Генпрокуратура России в пятницу сообщила, что задержанные ранее на территории Белоруссии 32 российских гражданина возвращены в Россию. Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории республики. Передача осуществлена в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь, заявил в пятницу посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.
"К сожалению, власти Беларуси приняли неправовое решение, которое не соответствует духу двусторонних взаимоотношений и является недружественным шагом по отношению к Украине… Со своей стороны хотим отметить, что Украина найдет время и возможность, имея доказательную базу, привлекать всех виновных в совершении преступлений на нашей территории к уголовной ответственности, в какой бы далекой стране они не скрывались", - приводятся слова Данилова в Facebook СНБО.
Отмечается, что решение Минска негативно скажется на отношениях двух государств.
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
10 августа, 09:45
Эксперт прокомментировал задержание россиян под Минском
Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы президента в республике состоялись 9 августа.
Как заявил позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.
Киев требовал выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные, по мнению Киева, с участием в конфликте в Донбассе. Отмечалось, что 28 лицам, из которых девять имеют украинское гражданство, объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации. Офис генпрокурора Украины также заявлял, что обратился в генпрокуратуру Белоруссии с запросом о временном аресте задержанных. Офис генпрокурора Украины 12 августа направил в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 задержанных граждан.
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Задержание россиян под МинскомРоссияАлексей ДаниловСовет национальной безопасности и обороны УкраиныБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А Зеленский наверное тоже по дружески забыл поздравить Лукашенко с переизбранием?
15 августа, 09:45
Алексей Алекс
14190001
оригинально, а почему СОЮЗНОЕ России государство Беларусь должны быть более дружественной к государству Украина? Ни разу не союзному?
15 августа, 09:35
О Ольга Занкова
2360000
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