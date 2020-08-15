Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200815/1575816585.html
Новый клип Little Big разочаровал фанатов
Новый клип Little Big на трек "Tacos" разочаровал многих поклонников группы. Фанаты расстроились из-за отсутствия креативных идей и запоминающейся музыки. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T15:02
дмитрий красилов
ильич (илья прусикин)
little big
культура
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575774859_152:0:3793:2048_1400x0_80_0_0_b3f7e1741047659fde3fbdc4065686b3.jpg
https://ria.ru/20200720/1574618949.html
https://ria.ru/20200616/1572989858.html
А по-моему так не лучше и не хуже предыдущих клипов. Такая же белиберда - посмотрел и забыл.
53
Нормально всё!
23
25
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575774859_152:0:3793:2048_1400x0_80_0_0_b3f7e1741047659fde3fbdc4065686b3.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575774859_607:0:3338:2048_1400x0_80_0_0_68c98cbd55cb021b6896bfc39275e269.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575774859_948:0:2996:2048_1400x0_80_0_0_08d6137fec8e8d128e371d359fcdc49a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий красилов, ильич (илья прусикин), little big, шоу-бизнес

Новый клип Little Big разочаровал фанатов

09:21 15.08.2020 (обновлено: 15:02 15.08.2020)
197492
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Новый клип Little Big на трек "Tacos" разочаровал многих поклонников группы. Фанаты расстроились из-за отсутствия креативных идей и запоминающейся музыки.
"Конвейер уже какой-то с постоянными попытками завируситься. Уже поднадоело, честно. Клип, может, и неплохой, но опять же — все это уже было, все эти странные костюмы и танцы для тиктока", — написала Narin Snow.

"Люблю и уважаю команду Little Big, однако я уже соскучилась по року и трешаку в ваших клипах. Но в любом случае я вас поддерживаю, и спасибо за старания", — добавила Софья Реутова.

"Плохая музыка. Может, пора вернуться к истокам? Ведь народную любовь вы заработали не этим. Что вы сказать этим творчеством хотите? Ни смысла, ни посыла, ни драйва. Пустота от и до. А картинка норм", — написал Михаил Соловьев.
Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
20 июля, 21:32Культура
Клип Little Big стал самым популярным на YouTube-канале Евровидения
"Разочарован даже больше, чем думал. Ходил раньше на их рейвы, было здорово, потом немного взяли вектор в более попсовый и вирусный жанр, ладно еще, было прикольно. Сейчас просто провал. Однотипные идеи концептов костюмов, танцев, цветов, музыка, которую второй раз захочется переключить", — отметил Paradox Paradox.
"Раньше были песни зашибись по типу "Everyday I'm drinking" или "Life in da trash", теперь какие-то песни для мелких детей, не подумайте, что я вас хейчу, вашу группу я обожаю, но новые треки слушать просто невозможно. Думаю, многие со мной согласятся, что вам стоит попробовать заснять новый клип по теме старых песен", — добавил Al Azur.
"Творческий кризис налицо, нужен перерыв", — резюмировал fermer Future.
Стоп-кадр клипа на песню GO BANANAS группы LITTLE BIG
16 июня, 12:26Культура
Группу Little Big заподозрили в плагиате
Некоторых комментаторов удивила подобная реакция.
"Не знаю, почему многим не зашла песня. Она довольно забавная, веселая. Потанцевать под нее или включить на фоне <…> в самый раз", — написал Егор Соболев.
"Очень много труда вложили в клип, и не напрасно. Яркий, динамичный плюс интересная идея, которая всегда смотрится свежо (как по мне), с уменьшенными людьми. Здорово. Песня зажигательная и ритмичная. В паре с клипом она гармонирует и сочетается", — добавила Miracle.

"Скоро на всех пляжах мира возле баров будет играть эта песня!" — спрогнозировал Матвей Неизвестный.

Клип "Tacos" с участием танцора Дмитрия "Пухляша" Красилова был опубликован накануне и за сутки набрал почти два с половиной миллиона просмотров.
Little Big — русская панк-рейв-группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участники коллектива — вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Группа должна была представлять Россию на международном музыкальном песенном конкурсе Евровидение-2020, который отменен из-за коронавируса.
1615927211994
Обсудить 25
КультураДмитрий КрасиловИльич (Илья Прусикин)Little BigШоу-бизнес
Популярные комментарии
А по-моему так не лучше и не хуже предыдущих клипов. Такая же белиберда - посмотрел и забыл.
15 августа, 10:25
НМНиколай Маров
4230008
Нормально всё!
15 августа, 10:18
Фома Фомич
11100011
Рекомендуем
Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Белоруссии
Электрик под потолком
Эксперт рассказал, как обнаружить скрытую камеру дома, в отеле или офисе
Скриншот видеоклипа Little Big TACOS
Новый клип Little Big набрал свыше полумиллиона просмотров за пять часов
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
"Его нужно посадить!": Зарубина назвала виновного в смерти Легкоступовой
Задержание водителя, совершившего наезд на девочку и скрывшегося с места ДТП в Кочубеевском районе
На Ставрополье разгорелся этнический конфликт из-за гибели школьницы
Чеснок
Раскрыты два простых способа избавиться от запаха чеснока
Звезда на шпиле Спасской башни Московского Кремля
Америка заплатит высокую цену за игнорирование реальной России
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Умерла певица Валентина Легкоступова
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, 12 августа 2020
Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности
Американский киноактер Чак Норрис
Чак Норрис пообещал заставить Лукашенко плакать
Художник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке Nextproekt
Никас Сафронов рассказал, сколько тратит в месяц
Президент РФ Владимир Путин
В Кремле сообщили подробности разговора Путина с Лукашенко
Экс-кандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало
Россия объявила в розыск Цепкало
Монета Банка России, посвященная Курильской десантной операции
Японцев возмутила посвященная Курилам пятирублевая монета
Смартфон Huawei P40 Pro+ с пентакамерой Leica
Эксперт рассказал, как часто нужно перезагружать смартфон
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:48Telegram провел среди белорусов опрос о президентских выборах
03:35В Британии задержали мужчину с таблетками экстази в форме головы Трампа
03:23Свидетельница гибели Цоя раскрыла детали трагедии
03:20Эксперт рассказал, как "умные" телевизоры шпионят за нами
03:18Цепкало заявил, что его семью не пропускают на границе России и Украины
03:00Посол Белоруссии в Словакии заявил о поддержке протестующих
02:38В Раде заявили о подготовке переворота на Украине в День независимости
02:26Появилось новое видео вероятного момента гибели протестующего в Минске
02:20Эксперт рассказал, как получить пенсию в 50 тысяч рублей
01:45В Петербурге автомобиль протащил инспектора ГИБДД 700 метров по дороге
01:44Жонглировавший ребенком в Сочи отец объяснил свой поступок
01:24Трамп не исключил запрета на работу Alibaba в США
01:08Трамп рассказал о механизме восстановления санкций против Ирана
01:04Трамп заявил, что серьезно изучит возможность помилования Сноудена
00:58Трамп не поддержал идею саммита по Ирану до выборов в США
00:43Власти Бразилии открыли для посещения статую Христа-Искупителя
00:38Истребители перехватили самолет в районе гольф-клуба Трампа
00:23В ЛНР усомнились в способности Киева контролировать соблюдение перемирия
23:47Сотрудники Белтелерадиокомпании намерены бастовать
23:04В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния