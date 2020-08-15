https://ria.ru/20200815/1575816552.html
Еще 1275 пациентов вылечились от COVID-19 в Москве
Еще 1275 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число превысило 196 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T09:10
2020-08-15T09:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество