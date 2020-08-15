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Еще 1275 пациентов вылечились от COVID-19 в Москве
Еще 1275 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число превысило 196 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T09:14
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

Еще 1275 пациентов вылечились от COVID-19 в Москве

09:10 15.08.2020 (обновлено: 09:14 15.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи обходят пациентов
Врачи обходят пациентов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи обходят пациентов. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Еще 1275 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число превысило 196 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1275 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 196098", - сообщила вице-мэр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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