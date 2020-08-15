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Врач Ефремова испытывал лекарство на актере
Личный врач Михаила Ефремова Борис Круглый признался, что актер принимал незарегистрированный медицинский препарат. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T17:59
дтп с участием михаила ефремова
андрей круглов
михаил ефремов
происшествия
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Противовирусное СОИ-3. Треть водки, треть пива, треть конопляного отвара.
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
дтп с участием михаила ефремова, андрей круглов, михаил ефремов, происшествия

Врач Ефремова испытывал лекарство на актере

09:02 15.08.2020 (обновлено: 17:59 15.08.2020)
19577
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов садится в автомобиль у здания Пресненского суда города Москвы после заседания по делу о ДТП со смертельным исходом
Актер Михаил Ефремов садится в автомобиль у здания Пресненского суда города Москвы после заседания по делу о ДТП со смертельным исходом
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Личный врач Михаила Ефремова Борис Круглый признался, что актер принимал незарегистрированный медицинский препарат.
"Мой пациент был первым, кто весной принимал препарат от коронавируса, который я разработал и сейчас регистрирую", — сказал медик в интервью "Московскому комсомольцу".
Он пояснил, что его разработка представляла собой смесь известных противовирусных средств, дающихся ингаляционно. По словам Круглова, в соответствии с законом, препараты, которые находятся на регистрации, могут использоваться "по жизненным показаниям" — например, при проблемах с дыхательной системой.
Врач утверждает, что благодаря лекарству Ефремов мог посещать разные заведения, будучи уверенным, что не заболеет.

Смертельное ДТП с Ефремовым

Вечером 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов выехал на встречную полосу на своем внедорожнике и столкнулся с Lada, за рулем которой был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. На следующее утро мужчина скончался в больнице.
В момент аварии актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд отправил его под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Вчера, 04:04
Пашаев прокомментировал документ с признанием Ефремовым вины в ДТП
31627312138
Обсудить 32
ДТП с участием Михаила ЕфремоваАндрей КругловМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Этот бред когда нибудь перестанут нести в прямой эфир ? Он убийца, посадите его и закончим .
15 августа, 09:22
freizdorf
10400003
Противовирусное СОИ-3. Треть водки, треть пива, треть конопляного отвара.
15 августа, 09:14
Олег 84
45530101
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