Врач Ефремова испытывал лекарство на актере

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Личный врач Михаила Ефремова Борис Круглый признался, что актер принимал незарегистрированный медицинский препарат.
"Мой пациент был первым, кто весной принимал препарат от коронавируса, который я разработал и сейчас регистрирую", — сказал медик в интервью "Московскому комсомольцу".
Он пояснил, что его разработка представляла собой смесь известных противовирусных средств, дающихся ингаляционно. По словам Круглова, в соответствии с законом, препараты, которые находятся на регистрации, могут использоваться "по жизненным показаниям" — например, при проблемах с дыхательной системой.
Врач утверждает, что благодаря лекарству Ефремов мог посещать разные заведения, будучи уверенным, что не заболеет.
Смертельное ДТП с Ефремовым
Вечером 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов выехал на встречную полосу на своем внедорожнике и столкнулся с Lada, за рулем которой был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. На следующее утро мужчина скончался в больнице.
В момент аварии актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд отправил его под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.