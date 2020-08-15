Врач Ефремова испытывал лекарство на актере

Врач утверждает, что благодаря лекарству Ефремов мог посещать разные заведения, будучи уверенным, что не заболеет.

Смертельное ДТП с Ефремовым

В момент аварии актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд отправил его под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.