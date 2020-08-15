Российская авиакомпания возобновляет полеты в Швейцарию

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Россия продолжает возобновлять прерванные из-за пандемии коронавируса международные рейсы: с субботы разрешены полеты уже в четвертую страну - Швейцарию. Первый рейс Москва-Женева состоится 15 августа.

Россия 1 августа возобновила первые рейсы за рубеж - в турецкие Анкару и Стамбул, а также в Великобританию. Кроме того, были разрешены полеты в Танзанию, однако пока таких рейсов нет. С 10 августа возобновились рейсы на турецкие курорты - в Анталью, Бодрум и Даламан.

Летать из Москвы в Женеву и обратно будет только одна авиакомпания - "Аэрофлот". Планируется по одному рейсу в неделю - по субботам.

Полеты будут осуществляться по сокращенной программе по сравнению с действовавшей до введения ограничений из-за коронавируса. В связи с уменьшением количества полетов в Женеву пассажирам отмененных рейсов, которые приобрели билеты на сайте авиаперевозчика или в контакт-центре после 1 мая 2020 года, будет автоматически осуществлен возврат денежных средств.