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Российская авиакомпания возобновляет полеты в Швейцарию
Россия продолжает возобновлять прерванные из-за пандемии коронавируса международные рейсы: с субботы разрешены полеты уже в четвертую страну - Швейцарию. Первый РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T08:43
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Российская авиакомпания возобновляет полеты в Швейцарию

08:43 15.08.2020
1552
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПирс на реке Лиматт в Цюрихе
Пирс на реке Лиматт в Цюрихе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Россия продолжает возобновлять прерванные из-за пандемии коронавируса международные рейсы: с субботы разрешены полеты уже в четвертую страну - Швейцарию. Первый рейс Москва-Женева состоится 15 августа.
Россия 1 августа возобновила первые рейсы за рубеж - в турецкие Анкару и Стамбул, а также в Великобританию. Кроме того, были разрешены полеты в Танзанию, однако пока таких рейсов нет. С 10 августа возобновились рейсы на турецкие курорты - в Анталью, Бодрум и Даламан.
Летать из Москвы в Женеву и обратно будет только одна авиакомпания - "Аэрофлот". Планируется по одному рейсу в неделю - по субботам.
Полеты будут осуществляться по сокращенной программе по сравнению с действовавшей до введения ограничений из-за коронавируса. В связи с уменьшением количества полетов в Женеву пассажирам отмененных рейсов, которые приобрели билеты на сайте авиаперевозчика или в контакт-центре после 1 мая 2020 года, будет автоматически осуществлен возврат денежных средств.
Пассажирам, купившим билеты в офисах продаж или в агентствах, необходимо обращаться по месту приобретения проездных документов. Тем, кто оплатил их в период до 1 мая 2020 года с датой перевозки до 31 августа, можно оформить ваучер.
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