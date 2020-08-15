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Туризм
https://ria.ru/20200815/1575815887.html
Власти Сочи рассказали, сколько туристов посетили курорт этим летом
Сочи принял около 1,5 миллионов человек с начала курортного сезона на фоне пандемии коронавируса, сообщил мэр города Алексей Копайгородский. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T08:15
туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алексей копайгородский
туризм
новости - туризм
сочи
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РИА Новости
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей копайгородский, туризм, новости - туризм, сочи

Власти Сочи рассказали, сколько туристов посетили курорт этим летом

08:15 15.08.2020
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкМолодые люди на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Молодые люди на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 15 авг - РИА Новости. Сочи принял около 1,5 миллионов человек с начала курортного сезона на фоне пандемии коронавируса, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.
По его словам, с момента поэтапного снятия ограничительных мер турпоток стабильно растет.
"С момента снятия ограничений турпоток составил около 1,5 миллиона человек, в том числе более миллиона гостей - в организованном секторе. Сегодня загрузка наших здравниц, отелей и частных гостиниц - в среднем 96 процентов", - рассказал Копайгородский.
По данным властей, в целом по уровню загрузки средства размещения уже вышли на пиковые показатели прошлого года. Растет спрос на туры и путевки в бархатный сезон. Если эпидемиологическая ситуация позволит, то в Сочи будет много гостей и в межсезонье, и в зимний период.
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ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей КопайгородскийТуризмНовости - ТуризмСочи
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