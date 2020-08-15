https://ria.ru/20200815/1575815887.html
Власти Сочи рассказали, сколько туристов посетили курорт этим летом
Сочи принял около 1,5 миллионов человек с начала курортного сезона на фоне пандемии коронавируса, сообщил мэр города Алексей Копайгородский. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T08:15
2020-08-15T08:15
туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алексей копайгородский
туризм
новости - туризм
сочи
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей копайгородский, туризм, новости - туризм, сочи
СОЧИ, 15 авг - РИА Новости. Сочи принял около 1,5 миллионов человек с начала курортного сезона на фоне пандемии коронавируса, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.
По его словам, с момента поэтапного снятия ограничительных мер турпоток стабильно растет.
"С момента снятия ограничений турпоток составил около 1,5 миллиона человек, в том числе более миллиона гостей - в организованном секторе. Сегодня загрузка наших здравниц, отелей и частных гостиниц - в среднем 96 процентов", - рассказал Копайгородский.
По данным властей, в целом по уровню загрузки средства размещения уже вышли на пиковые показатели прошлого года. Растет спрос на туры и путевки в бархатный сезон. Если эпидемиологическая ситуация позволит, то в Сочи будет много гостей и в межсезонье, и в зимний период.