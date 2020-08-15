Власти Сочи рассказали, сколько туристов посетили курорт этим летом

Молодые люди на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи

СОЧИ, 15 авг - РИА Новости. Сочи принял около 1,5 миллионов человек с начала курортного сезона на фоне пандемии коронавируса, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

По его словам, с момента поэтапного снятия ограничительных мер турпоток стабильно растет.

"С момента снятия ограничений турпоток составил около 1,5 миллиона человек, в том числе более миллиона гостей - в организованном секторе. Сегодня загрузка наших здравниц, отелей и частных гостиниц - в среднем 96 процентов", - рассказал Копайгородский.