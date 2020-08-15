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Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН
Соединенные Штаты потерпели неудачу, пытаясь продлить через Совет Безопасности ООН оружейное эмбарго против Ирана, заявил в интервью Fox News советник... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T09:15
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
дональд трамп
василий небензя
михаил ульянов
совет безопасности оон
оон
сша
в мире
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https://ria.ru/20200815/1575813858.html
https://ria.ru/20200731/1575194294.html
Ну так нагло грозя санкциями Эуевропейским партнерам, в вопросе их собственной энергетической политики, не проходят даром даже для "исключительных" мира сего. Тонкий намёк боссу.
137
"Мы потерпели сегодня поражение, но это еще не конец", - сказал О'Брайен. Конечно не конец. Это только начало краха международной политики США.
132
18
сша
РИА Новости
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РИА Новости
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60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), дональд трамп, василий небензя, михаил ульянов, совет безопасности оон, оон, сша, в мире

Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН

07:07 15.08.2020 (обновлено: 09:15 15.08.2020)
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© РИА Новости / Михаил ТургиевСоветник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
© РИА Новости / Михаил Тургиев
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Соединенные Штаты потерпели неудачу, пытаясь продлить через Совет Безопасности ООН оружейное эмбарго против Ирана, заявил в интервью Fox News советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Ранее члены Совбеза не поддержали американскую резолюцию по этому вопросу. Согласно договоренностям, в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) разрешительный порядок поставок военной техники Ирану носит временный характер и истекает 18 октября. За документ проголосовали лишь сами США и Доминикана. Россия и Китай были против, остальные члены СБ воздержались.

"Мы потерпели сегодня поражение, но это еще не конец", — сказал О'Брайен.

Советник Дональда Трампа также признался, что отказ Франции, Германии и Великобритании поддержать Соединенные Штаты в Совбезе ООН "разочаровывает, но не удивляет".
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что попытка США продлить иранское оружейное эмбарго "с треском провалилась". Дипломат выразил мнение, что США заранее предполагали исход голосования, "но все-таки пошли напролом".
Иран
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Постпред Ирана заявил, что США оказались в изоляции в Совбезе ООН
В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия проголосовала в Совбезе ООН против предложенного США проекта резолюции, так как последовательно выступает против попыток навязывания подобных ограничений Тегерану.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза.
Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
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США вводят новые санкции против Ирана
7334274511
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Дональд ТрампВасилий НебензяМихаил УльяновСовет Безопасности ООНООНСШАВ мире
Популярные комментарии
Ну так нагло грозя санкциями Эуевропейским партнерам, в вопросе их собственной энергетической политики, не проходят даром даже для "исключительных" мира сего. Тонкий намёк боссу.
15 августа, 08:09
прпавел рябышев
12661004
"Мы потерпели сегодня поражение, но это еще не конец", - сказал О'Брайен. Конечно не конец. Это только начало краха международной политики США.
15 августа, 08:19
Андрей Викторович
11873004
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