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Император Японии покаялся за политику Токио во время Второй мировой войны
Император Японии Нарухито выразил глубокое раскаяние в связи с прошлым Японии во время войны. Об этом он заявил во время траурной церемонии памяти погибших во... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T06:50
нарухито
вторая мировая война (1939-1945)
япония
в мире
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РИА Новости
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353
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нарухито, вторая мировая война (1939-1945), япония, в мире

Император Японии покаялся за политику Токио во время Второй мировой войны

06:50 15.08.2020
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© РИА Новости / Иван ЗахарченкоНарухито
Нарухито
© РИА Новости / Иван Захарченко
Нарухито. Архивное фото
ТОКИО, 15 авг - РИА Новости. Император Японии Нарухито выразил глубокое раскаяние в связи с прошлым Японии во время войны. Об этом он заявил во время траурной церемонии памяти погибших во время войны, трансляция которой шла по теле- и интернетканалам.
"Мы глубоко скорбим о людях, потерявших бесценные жизни во время войны, а также об их семьях. Со дня окончания войны 75 лет благодаря усилиям людей наша страна живет в мире и процветании, но когда мы думаем о полном бедствий пути нашего народа, есть повод для раздумий. Здесь мы думаем о продолжительных годах мира после войны и испытываем глубокое раскаяние в отношении прошлого и желаем, чтобы ужасы войны не повторились вновь. Молюсь о мире во всем мире и дальнейшем развитии нашей страны", - сказал император.
Он отметил также, что сейчас Япония и мир столкнулись новым бедствием – пандемией новой коронавирусной инфекции, но выразил надежду, что совместными усилиями ее удастся победить.
"Я желаю, чтобы вместе взявшись за руки, мы преодолели эти трудности, чтобы и впредь тоже наши люди жили в мире и счастье", - сказал монарх.
В субботу Япония отмечает 75-ю годовщину с того дня, когда император Японии Хирохито – дед нынешнего императора - объявил о выходе Японии из Второй мировой войны, что стало фактическим признанием поражения Японии. В Японии в этот день проходит церемония памяти жертв Второй мировой войны.
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НарухитоВторая мировая война (1939-1945)ЯпонияВ мире
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