Император Японии покаялся за политику Токио во время Второй мировой войны

"Мы глубоко скорбим о людях, потерявших бесценные жизни во время войны, а также об их семьях. Со дня окончания войны 75 лет благодаря усилиям людей наша страна живет в мире и процветании, но когда мы думаем о полном бедствий пути нашего народа, есть повод для раздумий. Здесь мы думаем о продолжительных годах мира после войны и испытываем глубокое раскаяние в отношении прошлого и желаем, чтобы ужасы войны не повторились вновь. Молюсь о мире во всем мире и дальнейшем развитии нашей страны", - сказал император.