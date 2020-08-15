https://ria.ru/20200815/1575815045.html
Император Японии покаялся за политику Токио во время Второй мировой войны
Император Японии Нарухито выразил глубокое раскаяние в связи с прошлым Японии во время войны. Об этом он заявил во время траурной церемонии памяти погибших во... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T06:50
2020-08-15T06:50
нарухито
вторая мировая война (1939-1945)
япония
в мире
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https://ria.ru/20200508/1571136414.html
Илья Гольдман
Блюдолиз. А за Китайско-японскую с геноцидом - забыл? За Хасан и Халхин-Гол не вспомнил? Только перед хозяином на колени встал? Ну сапоги ему заодно почисти "им-пе-ратор"
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япония
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нарухито, вторая мировая война (1939-1945), япония, в мире
ТОКИО, 15 авг - РИА Новости.
Император Японии
Нарухито выразил глубокое раскаяние в связи с прошлым Японии во время войны. Об этом он заявил во время траурной церемонии памяти погибших во время войны, трансляция которой шла по теле- и интернетканалам.
"Мы глубоко скорбим о людях, потерявших бесценные жизни во время войны, а также об их семьях. Со дня окончания войны 75 лет благодаря усилиям людей наша страна живет в мире и процветании, но когда мы думаем о полном бедствий пути нашего народа, есть повод для раздумий. Здесь мы думаем о продолжительных годах мира после войны и испытываем глубокое раскаяние в отношении прошлого и желаем, чтобы ужасы войны не повторились вновь. Молюсь о мире во всем мире и дальнейшем развитии нашей страны", - сказал император.
Он отметил также, что сейчас Япония и мир столкнулись новым бедствием – пандемией новой коронавирусной инфекции, но выразил надежду, что совместными усилиями ее удастся победить.
"Я желаю, чтобы вместе взявшись за руки, мы преодолели эти трудности, чтобы и впредь тоже наши люди жили в мире и счастье", - сказал монарх.
В субботу Япония отмечает 75-ю годовщину с того дня, когда император Японии Хирохито – дед нынешнего императора - объявил о выходе Японии из Второй мировой войны, что стало фактическим признанием поражения Японии. В Японии в этот день проходит церемония памяти жертв Второй мировой войны.