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Вильфанд рассказал о потеплении в Москве
В Москве к воскресенью потеплеет до 20-23 градусов. Об этом РБК рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T10:50
россия
роман вильфанд
общество
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, роман вильфанд, общество

Вильфанд рассказал о потеплении в Москве

06:50 15.08.2020 (обновлено: 10:50 15.08.2020)
6971
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛюди отдыхают в жаркий день в парке на Ходынском поле в Москве
Люди отдыхают в жаркий день в парке на Ходынском поле в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Люди отдыхают в жаркий день в парке на Ходынском поле в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Москве к воскресенью потеплеет до 20-23 градусов. Об этом РБК рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам синоптика, такая же погода сохранится в столице в понедельник и вторник. Осадков в ближайшие дни в столице не ожидается.

"Возвращается нормальная погода, но в московском исполнении для конца второй декады августа", — добавил Вильфанд.

Ранее синоптик заявил, что купальный сезон в центре Европейской России закончился.
Как сообщало радио Sputnik, циклон, сформировавшийся над арктическими морями, принес резкое похолодание на большую часть Русской равнины. Происходящее в европейской части России синоптики назвали "генеральной репетицией осени". При этом в эпицентре арктического вторжения прогнозировался снег.
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РоссияРоман ВильфандОбщество
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