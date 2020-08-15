https://ria.ru/20200815/1575815021.html
Вильфанд рассказал о потеплении в Москве
В Москве к воскресенью потеплеет до 20-23 градусов. Об этом РБК рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T06:50
2020-08-15T10:50
россия
роман вильфанд
общество
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https://ria.ru/20200716/1574439279.html
4
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, роман вильфанд, общество