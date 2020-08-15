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В Австралии сняли на видео водопады, текущие снизу вверх
В Австралии проливные дожди и сильный ветер привели к тому, что в Королевском национальном парке, расположенном недалеко от Сиднея, потоки воды со скалы не... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T07:04
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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туризм, новости - туризм, австралия, сидней

В Австралии сняли на видео водопады, текущие снизу вверх

07:04 15.08.2020
1886
© Фото : Royal National ParkОбратный водопад
Обратный водопад
© Фото : Royal National Park
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. В Австралии проливные дожди и сильный ветер привели к тому, что в Королевском национальном парке, расположенном недалеко от Сиднея, потоки воды со скалы не падали вниз, а летели вверх, сообщает Daily Mail.
Сменить направление движения воду заставил ветер, скорость которого достигала 70 километров в час.
На кадрах видно, как вода сразу двух водопадов летит вверх, а не вниз.
Метеорологи говорят, что "обратные водопады" возникают тогда, когда с океана дует сильный ветер, причем его потоки направлены снизу вверх.
Водопад Дэтянь на границе Китая и Вьетнама
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220000
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