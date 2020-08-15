https://ria.ru/20200815/1575814960.html
В Австралии сняли на видео водопады, текущие снизу вверх
В Австралии проливные дожди и сильный ветер привели к тому, что в Королевском национальном парке, расположенном недалеко от Сиднея, потоки воды со скалы не... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T07:04
2020-08-15T07:04
туризм
туризм
новости - туризм
австралия
сидней
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https://ria.ru/20200806/1575393290.html
австралия
сидней
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, австралия, сидней