Наталья Штурм назвала "роковую ошибку" Валентины Легкоступовой

смерти Легкоступовой ранее сообщила ее дочь.

Штурм заявила, что певица вышла замуж за Юрия Фирсова этой весной по своей доверчивости, и это стало ее "роковой ошибкой". "Недоумение и ком в горле от того, что произошло… За два месяца уничтожить человека", - добавила певица.

По ее словам, Легкоступова никогда не была замечена в злоупотреблении алкоголем. "Ни скандалов, ни драк не было, ни с кем не выясняла отношений никаких – все чисто. Какой алкоголь, откуда он взялся?" – задалась вопросом Штурм.

Она отметила, что Легкоступова была очень хорошим, добрым и творческим человеком.

О госпитализации артистки с травмой головы стало известно во вторник. Как писали некоторые СМИ, Легкоступова попала в наркологическую клинику в состоянии алкогольного опьянения с гематомами по всему телу. Ей сделали операцию, после чего она впала в кому.