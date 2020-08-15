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Наталья Штурм назвала "роковую ошибку" Валентины Легкоступовой
Певица Наталья Штурм прокомментировала в беседе с телеканалом "Звезда" смерть Валентины Легкоступовой, выразив мнение, что к трагедии привело неудачное... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T06:23
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умерла валентина легкоступова, валентина легкоступова, наталья штурм, россия

Наталья Штурм назвала "роковую ошибку" Валентины Легкоступовой

06:23 15.08.2020
63674
© РИА Новости / Антон ДенисовЗаслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
© РИА Новости / Антон Денисов
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Певица Наталья Штурм прокомментировала в беседе с телеканалом "Звезда" смерть Валентины Легкоступовой, выразив мнение, что к трагедии привело неудачное замужество исполнительницы.
О смерти Легкоступовой ранее сообщила ее дочь.
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Штурм заявила, что певица вышла замуж за Юрия Фирсова этой весной по своей доверчивости, и это стало ее "роковой ошибкой". "Недоумение и ком в горле от того, что произошло… За два месяца уничтожить человека", - добавила певица.
По ее словам, Легкоступова никогда не была замечена в злоупотреблении алкоголем. "Ни скандалов, ни драк не было, ни с кем не выясняла отношений никаких – все чисто. Какой алкоголь, откуда он взялся?" – задалась вопросом Штурм.
Она отметила, что Легкоступова была очень хорошим, добрым и творческим человеком.
О госпитализации артистки с травмой головы стало известно во вторник. Как писали некоторые СМИ, Легкоступова попала в наркологическую клинику в состоянии алкогольного опьянения с гематомами по всему телу. Ей сделали операцию, после чего она впала в кому.
Полицейские задержали и опросили супруга артистки. Следствие предполагает, что Легкоступова получила травмы после падения в своей квартире.
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