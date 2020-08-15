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Власти Испании запрещают курить на улицах из-за распространения COVID-19
В Галисии власти запретили местным жителям и туристам курить в общественных местах, в том числе и на улице, поскольку это мешает соблюдать правила социального... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T13:05
2020-08-15T13:08
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РИА Новости
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости
. В Галисии власти запретили местным жителям и туристам курить в общественных местах, в том числе и на улице, поскольку это мешает соблюдать правила социального дистанцирования, сообщает
The Sun.
По данным местных СМИ, ограничения были введены, так как табачный дым создает "риск заражения" коронавирусом, а также вынуждает людей снимать маски во время курения.
Запрет распространяется в том числе и на "террасы, где люди находятся в непосредственной близости".
"Мы понимаем, что это непопулярная мера для курильщиков, - сказал врач местной больницы Альберто Фернандес Вильяр. - Но мы не знаем, как болезнь будет вести себя осенью и зимой, и любая разумная норма, которая защищает людей, должна быть одобрена".
Этому примеру могут последовать и другие регионы, в частности, Андалусия, Кастилия-Ла-Манча и Кастилия и Леон.