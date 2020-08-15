Власти Испании запрещают курить на улицах из-за распространения COVID-19

Прохожие и уличный музыкант на одной из улиц Мадрида

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Галисии власти запретили местным жителям и туристам курить в общественных местах, в том числе и на улице, поскольку это мешает соблюдать правила социального дистанцирования, . В Галисии власти запретили местным жителям и туристам курить в общественных местах, в том числе и на улице, поскольку это мешает соблюдать правила социального дистанцирования, сообщает The Sun.

По данным местных СМИ, ограничения были введены, так как табачный дым создает "риск заражения" коронавирусом, а также вынуждает людей снимать маски во время курения.

Запрет распространяется в том числе и на "террасы, где люди находятся в непосредственной близости".

"Мы понимаем, что это непопулярная мера для курильщиков, - сказал врач местной больницы Альберто Фернандес Вильяр. - Но мы не знаем, как болезнь будет вести себя осенью и зимой, и любая разумная норма, которая защищает людей, должна быть одобрена".