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Власти Испании запрещают курить на улицах из-за распространения COVID-19
В Галисии власти запретили местным жителям и туристам курить в общественных местах, в том числе и на улице, поскольку это мешает соблюдать правила социального... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T13:08
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, галисия, андалусия, новости - туризм, испания

Власти Испании запрещают курить на улицах из-за распространения COVID-19

13:05 15.08.2020 (обновлено: 13:08 15.08.2020)
249
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкПрохожие и уличный музыкант на одной из улиц Мадрида
Прохожие и уличный музыкант на одной из улиц Мадрида
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Галисии власти запретили местным жителям и туристам курить в общественных местах, в том числе и на улице, поскольку это мешает соблюдать правила социального дистанцирования, сообщает The Sun.
По данным местных СМИ, ограничения были введены, так как табачный дым создает "риск заражения" коронавирусом, а также вынуждает людей снимать маски во время курения.
Запрет распространяется в том числе и на "террасы, где люди находятся в непосредственной близости".
"Мы понимаем, что это непопулярная мера для курильщиков, - сказал врач местной больницы Альберто Фернандес Вильяр. - Но мы не знаем, как болезнь будет вести себя осенью и зимой, и любая разумная норма, которая защищает людей, должна быть одобрена".
Этому примеру могут последовать и другие регионы, в частности, Андалусия, Кастилия-Ла-Манча и Кастилия и Леон.
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ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ТуризмГалисияАндалусияНовости - ТуризмИспания
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