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Друг Легкоступовой рассказал о внезапной реакции мужа певицы на ее смерть
Юрий Фирсов, муж Валентины Легкоступовой, узнав о смерти жены, потерял сознание. Об этом, как сообщает издание "Собеседник", рассказал друг певицы, концертный... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T12:03
умерла валентина легкоступова
валентина легкоступова
россия
шоу-бизнес
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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умерла валентина легкоступова, валентина легкоступова, россия, шоу-бизнес

Друг Легкоступовой рассказал о внезапной реакции мужа певицы на ее смерть

05:27 15.08.2020 (обновлено: 12:03 15.08.2020)
69711
© Фото : Официальная группа Валентины Легкоступовой в сети VkontakteЮрий Фирсов и Валентина Легкоступова
Юрий Фирсов и Валентина Легкоступова
© Фото : Официальная группа Валентины Легкоступовой в сети Vkontakte
Юрий Фирсов и Валентина Легкоступова. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Юрий Фирсов, муж Валентины Легкоступовой, узнав о смерти жены, потерял сознание. Об этом, как сообщает издание "Собеседник", рассказал друг певицы, концертный администратор Александр Герасимов.
По утверждению Герасимова, Фирсов едва стоял на ногах еще до того, как узнал о смерти певицы. Придя в себя, мужчина, ставший вдовцом всего через месяц после свадьбы, первым делом воскликнул: "Валя, не уходи!"
Герасимов призвал прекратить травлю Фирсова, назвав его самым порядочным из всех мужчин, когда-либо бывших у Легкоступовой.
Ранее эстрадная певица Ольга Зарубина, близкая подруга Валентины Легкоступовой, заявила Пятому каналу, что к смерти артистки причастен ее супруг Юрий Фирсов. Аналогичное мнение высказал и певец Алексей Глызин.
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
14 августа, 21:42Культура
Малиновый звон. Памяти Валентины Легкоступовой
Эстрадная российская певица и продюсер Валентина Валерьевна Легкоступова родилась 30 декабря 1965 года в Хабаровске. В 1968 году ее семья переехала в Феодосию. С детства занималась музыкой. В 1985 году окончила Симферопольское музыкальное училище имени П. И. Чайковского по классу скрипки.
О том, что Легкоступову госпитализировали с травмой головы, стало известно 11 августа. По информации СМИ, певица попала в наркологическую клинику в состоянии алкогольного опьянения с гематомами по всему телу. Предположительно, она ударилась о пол в ванной при падении. Такую версию, как сообщали некоторые издания, правоохранительные органы рассматривают в качестве основной.
108202242184
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Умерла Валентина ЛегкоступоваВалентина ЛегкоступоваРоссияШоу-бизнес
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