Мардж Симпсон "разозлило" сравнение ее голоса с голосом напарницы Байдена

ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Советник предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Дженна Эллис сравнила голос кандидата в вице-президенты от Демократической партии Камалы Харрис с голосом персонажа из популярного сериала "Симпсоны" Мардж, последней пришлось "оправдываться", что в политику она обычно не лезет, но такая постановка вопроса ее "жутко разозлила".
Как передает телеканал CNN, Эллис подшутила над Харрис, заявив, что ее голос похож на голос Мардж из "Симпсонов". В ответ в официальном аккаунте сериала в Twitter был размещен ролик, где Мардж "отреагировала" на сравнение.
"Я обычно не лезу в политику, но старший советник президента Дженна Эллис сказала, что голос у Камалы Харрис такой же, как у меня. Лиза (средний ребенок в семье Симпсонов в мультсериале – ред.) говорит, что это не похоже на комплимент", - сказала Мардж.
Marge Simpson has something to say. pic.twitter.com/viux96bAPf— TheSimpsons (@TheSimpsons) August 14, 2020
"Как обычная домохозяйка я начинаю чувствовать, что по отношению ко мне проявили неуважение", - добавила персонаж, признавшись, что она бы сказала грубее, так как разозлилась, но боится, что нецензурное слово "запикают".
Сериал "Симпсоны" выходит на экраны с 1989 года, героями шоу, помимо Гомера, Мардж, Лизы, Мэгги и Барта, неоднократно становились знаменитости, а сами создатели мультфильма часто отзываются на мировую повестку.
В 2016 году создатели сериала неоднократно обыгрывали в своих роликах тему президентской кампании. Так, в одной из серий, Гомер видит будущее США после победы Трампа на президентских выборах: символ Нью-Йорка и Соединенных Штатов – Статуя свободы – разрушена, в стране нашествие обезьян.