Мардж Симпсон "разозлило" сравнение ее голоса с голосом напарницы Байдена

"Я обычно не лезу в политику, но старший советник президента Дженна Эллис сказала, что голос у Камалы Харрис такой же, как у меня. Лиза (средний ребенок в семье Симпсонов в мультсериале – ред.) говорит, что это не похоже на комплимент", - сказала Мардж.