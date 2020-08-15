Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200815/1575814493.html
Мардж Симпсон "разозлило" сравнение ее голоса с голосом напарницы Байдена
Советник предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Дженна Эллис сравнила голос кандидата в вице-президенты от Демократической партии Камалы Харрис с... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T05:13
дональд трамп
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153358/45/1533584548_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_218670c572bcf1eb6b15d067e12bc4e6.jpg
https://ria.ru/20200627/1573545511.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/153358/45/1533584548_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_218670c572bcf1eb6b15d067e12bc4e6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/153358/45/1533584548_0:0:1280:960_1400x0_80_0_0_d806e56fc55bf54debcbd732bae1ba09.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/153358/45/1533584548_256:0:1280:1024_1400x0_80_0_0_3e0a57dd7a90f0aff862f62df5d19e95.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, сша, в мире

Мардж Симпсон "разозлило" сравнение ее голоса с голосом напарницы Байдена

05:13 15.08.2020
875
© 20th Century Fox Film Corporation (2007)Кадр из фильма "Симпсоны в кино"
Кадр из фильма Симпсоны в кино
© 20th Century Fox Film Corporation (2007)
ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Советник предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Дженна Эллис сравнила голос кандидата в вице-президенты от Демократической партии Камалы Харрис с голосом персонажа из популярного сериала "Симпсоны" Мардж, последней пришлось "оправдываться", что в политику она обычно не лезет, но такая постановка вопроса ее "жутко разозлила".
Как передает телеканал CNN, Эллис подшутила над Харрис, заявив, что ее голос похож на голос Мардж из "Симпсонов". В ответ в официальном аккаунте сериала в Twitter был размещен ролик, где Мардж "отреагировала" на сравнение.
"Я обычно не лезу в политику, но старший советник президента Дженна Эллис сказала, что голос у Камалы Харрис такой же, как у меня. Лиза (средний ребенок в семье Симпсонов в мультсериале – ред.) говорит, что это не похоже на комплимент", - сказала Мардж.
"Как обычная домохозяйка я начинаю чувствовать, что по отношению ко мне проявили неуважение", - добавила персонаж, признавшись, что она бы сказала грубее, так как разозлилась, но боится, что нецензурное слово "запикают".
Сериал "Симпсоны" выходит на экраны с 1989 года, героями шоу, помимо Гомера, Мардж, Лизы, Мэгги и Барта, неоднократно становились знаменитости, а сами создатели мультфильма часто отзываются на мировую повестку.
В 2016 году создатели сериала неоднократно обыгрывали в своих роликах тему президентской кампании. Так, в одной из серий, Гомер видит будущее США после победы Трампа на президентских выборах: символ Нью-Йорка и Соединенных Штатов – Статуя свободы – разрушена, в стране нашествие обезьян.
Кадр из мультсериала Симпсоны
27 июня, 04:41Культура
В "Симпсонах" белые актеры не будут озвучивать небелых персонажей
15281000
Обсудить 0
Дональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Полиция Украины охраняет здание посольства России в Киеве во время митинга в поддержку Надежды Савченко в марте 2016 года
Обвиняемого в нападении на посольство России избили на границе с Крымом
Православный крест
Украинского священника выгнали из автобуса за слова о "российской попсе"
Нарухито
Император Японии покаялся за политику Токио во время Второй мировой войны
Юрий Фирсов и Валентина Легкоступова
Друг Легкоступовой рассказал о внезапной реакции мужа певицы на ее смерть
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Пашаев прокомментировал документ с признанием Ефремовым вины в ДТП
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Наталья Штурм назвала "роковую ошибку" Валентины Легкоступовой
Мужчины выталкивают заглохший на дороге автомобиль во время ливня
В МЧС дали рекомендации по вождению автомобиля в сильный дождь
Офис в здании МИА Россия сегодня в Москве
Врач объяснил, как снизить вред от сидячей работы
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Абэ заявил, что Япония не допустит повторения ужасов Второй мировой войны
Логотип китайского видеоприложения TikTok на здании офиса компании в Калвер-Сити на западе Лос-Анджелеса
Трамп издал новый указ, ограничивающий работу TikTok в США
Кадр из фильма Сумерки
Стефани Майер объявила, что напишет еще две книги о вампирах из "Сумерек"
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постпред РФ заявил о провале попытки США продлить эмбарго против Ирана
Телеведущая Елена Малышева
Елена Малышева застряла в США
Иран
Постпред Ирана заявил, что США оказались в изоляции в Совбезе ООН
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:48Telegram провел среди белорусов опрос о президентских выборах
03:35В Британии задержали мужчину с таблетками экстази в форме головы Трампа
03:23Свидетельница гибели Цоя раскрыла детали трагедии
03:20Эксперт рассказал, как "умные" телевизоры шпионят за нами
03:18Цепкало заявил, что его семью не пропускают на границе России и Украины
03:00Посол Белоруссии в Словакии заявил о поддержке протестующих
02:38В Раде заявили о подготовке переворота на Украине в День независимости
02:26Появилось новое видео вероятного момента гибели протестующего в Минске
02:20Эксперт рассказал, как получить пенсию в 50 тысяч рублей
01:45В Петербурге автомобиль протащил инспектора ГИБДД 700 метров по дороге
01:44Жонглировавший ребенком в Сочи отец объяснил свой поступок
01:24Трамп не исключил запрета на работу Alibaba в США
01:08Трамп рассказал о механизме восстановления санкций против Ирана
01:04Трамп заявил, что серьезно изучит возможность помилования Сноудена
00:58Трамп не поддержал идею саммита по Ирану до выборов в США
00:43Власти Бразилии открыли для посещения статую Христа-Искупителя
00:38Истребители перехватили самолет в районе гольф-клуба Трампа
00:23В ЛНР усомнились в способности Киева контролировать соблюдение перемирия
23:47Сотрудники Белтелерадиокомпании намерены бастовать
23:04В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния