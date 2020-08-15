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Врач объяснил, как снизить вред от сидячей работы
Сидячая поза самая невыгодная для здоровья человека и эффективности его труда, рассказал кардиолог Владимир Хорошев. В интервью радио Sputnik он указал на... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T04:18
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россия, здоровье - общество, общество

Врач объяснил, как снизить вред от сидячей работы

04:18 15.08.2020
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Офис в здании МИА Россия сегодня в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Сидячая поза самая невыгодная для здоровья человека и эффективности его труда, рассказал кардиолог Владимир Хорошев. В интервью радио Sputnik он указал на опасные последствия сидячего образа жизни и предложил полезную альтернативу для офиса.
Большинство работающего населения России проводит рабочие часы в сидячем положении. К креслу прикованы сотрудники офисов, водители, часть работников различных предприятий, а также многие другие. Для всех этих категорий людей длительное сидение на одном месте – это вредно, говорит доктор Хорошев.
"Сидячая поза – это самая нефункциональная с точки зрения физиологических потребностей человека поза. Когда человек стоит или лежит, то у него артерии находятся в выпрямленном состоянии. Как только человек сел, просвет сужается и резко уменьшается приток артериальной крови к ногам. Это очень плохо. Замедление кровотока в итоге ведет к быстрому нарастанию атеросклеротических изменений в этих артериях, что приводит к очень тяжелым последствиям, к поражению всего артериального русла нижних конечностей. К сожалению, потом это потребует очень дорогостоящего лечения", – рассказал радио Sputnik кардиолог.
Снизить негативные последствия сидячей работы могут физические упражнения раз в полчаса-час или более удобное рабочее место.
"Сидячая поза самая невыгодная. Если у человека есть возможность избегать сидячего образа жизни, то надо это делать. Не зря в современных офисах стали устанавливать стоячие компьютерные столики. На таком месте человек не сидит, а стоит. Это функционально выгоднее. Но надо помнить, что стоячая поза тоже небезвредна, но человек может уменьшить вред, если каждые 30 минут будет, например, двигать стопами. Такие несложные упражнения будут побуждать сокращать мышцы", – рассказал доктор Хорошев в интервью радио Sputnik.
Усталая девушка в офисе
25 октября 2019, 12:11
Врач рассказала, как сохранить здоровье при сидячей работе
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РоссияЗдоровье - ОбществоОбщество
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