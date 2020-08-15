https://ria.ru/20200815/1575814279.html
В МЧС дали рекомендации по вождению автомобиля в сильный дождь
Специалисты МЧС рассказали о правилах безопасности для водителей в сильный дождь, напомнив, что тормозной путь автомобиля в мокрую погоду увеличивается в... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T04:10
2020-08-15T04:28
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Специалисты МЧС рассказали о правилах безопасности для водителей в сильный дождь, напомнив, что тормозной путь автомобиля в мокрую погоду увеличивается в несколько раз, а лужи и грязь могут скрывать опасные ямы и открытые колодцы.
Спасатели отметили, что в дождь ухудшается видимость, проезжая часть становится особо опасным местом, поэтому необходимо соблюдать скоростной режим и быть особо внимательным.
"Размягчаются и размываются обочины и грунтовые дороги, повышается скользкость дороги, обуславливая заносы и скольжение. В условиях мокрого дорожного покрытия тормозной путь увеличивается в четыре-пять раз. К тому же грязь и лужи могут скрывать выбоины в асфальте и открытые колодцы", - добавили специалисты.
Спасатели также отметили, что если из-за слоя воды на лобовом стекле видимость недостаточна, нужно остановиться и переждать дождь.
Специалисты напоминают, что, получив сообщение о непогоде, желательно остаться дома. Если пришлось выйти на улицу и одежда и обувь намокли, необходимо незамедлительно смените их и согреться.
Если дождь застал на улице, необходимо укрыться от непогоды в ближайшем помещении (например, в подъезде дома или в магазине). Во время сильных ливней нежелательно прятаться в подвальных помещениях. Такие укрытия могут быть затоплены.
Находясь на улице, следует обходить ненадежные строения и плохо закрепленные конструкции, не стоит приближаться к деревьям, рекламным щитам и сооружениям повышенного риска - мостам, эстакадам, трубопроводам, линиям электропередач.
Спасатели МЧС России просят не пренебрегать рекомендациями по безопасности, быть бдительными и осторожными в период непогоды.