В МЧС дали рекомендации по вождению автомобиля в сильный дождь

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Специалисты МЧС рассказали о правилах безопасности для водителей в сильный дождь, напомнив, что тормозной путь автомобиля в мокрую погоду увеличивается в несколько раз, а лужи и грязь могут скрывать опасные ямы и открытые колодцы.

Спасатели отметили, что в дождь ухудшается видимость, проезжая часть становится особо опасным местом, поэтому необходимо соблюдать скоростной режим и быть особо внимательным.

"Размягчаются и размываются обочины и грунтовые дороги, повышается скользкость дороги, обуславливая заносы и скольжение. В условиях мокрого дорожного покрытия тормозной путь увеличивается в четыре-пять раз. К тому же грязь и лужи могут скрывать выбоины в асфальте и открытые колодцы", - добавили специалисты.

Спасатели также отметили, что если из-за слоя воды на лобовом стекле видимость недостаточна, нужно остановиться и переждать дождь.

Специалисты напоминают, что, получив сообщение о непогоде, желательно остаться дома. Если пришлось выйти на улицу и одежда и обувь намокли, необходимо незамедлительно смените их и согреться.

Если дождь застал на улице, необходимо укрыться от непогоды в ближайшем помещении (например, в подъезде дома или в магазине). Во время сильных ливней нежелательно прятаться в подвальных помещениях. Такие укрытия могут быть затоплены.

Находясь на улице, следует обходить ненадежные строения и плохо закрепленные конструкции, не стоит приближаться к деревьям, рекламным щитам и сооружениям повышенного риска - мостам, эстакадам, трубопроводам, линиям электропередач.