Пашаев прокомментировал документ с признанием Ефремовым вины в ДТП

"Человек в больнице находится, как (он. – прим. ред.) может признать свою вину?" — заявил адвокат. При этом на снимке протокола датой проведения допроса указано 17 июня.

Во вторник самочувствие Ефремова ухудшилось по дороге в суд. В здание его вели под руки, и уже через пять минут подъехала скорая помощь, которая доставила актера в Боткинскую больницу. По словам Пашаева, его подзащитный перенес инсульт и находится в состоянии средней тяжести.

Смертельное ДТП с Михаилом Ефремовым

Вечером 8 июня в центре столицы Михаил Ефремов выехал на встречную полосу на своем внедорожнике и столкнулся с Lada. Ее водитель — 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров — от травм умер в больнице.

В момент ДТП актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд поместил его под домашний арест. Ефремову грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.