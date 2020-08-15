https://ria.ru/20200815/1575814219.html
Пашаев прокомментировал документ с признанием Ефремовым вины в ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с "360" публикацию в СМИ фото протокола допроса, в котором актер признает вину в совершении... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T04:04
2020-08-15T04:04
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости.
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев
прокомментировал в беседе с "360
" публикацию в СМИ фото протокола допроса, в котором актер признает вину в совершении смертельного ДТП
.
"Человек в больнице находится, как (он. – прим. ред.) может признать свою вину?" — заявил адвокат. При этом на снимке протокола датой проведения допроса указано 17 июня.
Во вторник самочувствие Ефремова ухудшилось по дороге в суд. В здание его вели под руки, и уже через пять минут подъехала скорая помощь, которая доставила актера в Боткинскую больницу. По словам Пашаева, его подзащитный перенес инсульт и находится в состоянии средней тяжести.
Смертельное ДТП с Михаилом Ефремовым
Вечером 8 июня в центре столицы Михаил Ефремов выехал на встречную полосу на своем внедорожнике и столкнулся с Lada. Ее водитель — 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров — от травм умер в больнице.
В момент ДТП актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд поместил его под домашний арест. Ефремову грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
Через несколько дней после трагедии артист записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Позднее адвокат актера Эльман Пашаев сообщил, что его подзащитный не считает себя виновным в аварии.