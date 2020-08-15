Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200815/1575814219.html
Пашаев прокомментировал документ с признанием Ефремовым вины в ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с "360" публикацию в СМИ фото протокола допроса, в котором актер признает вину в совершении... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T04:04
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575649915_0:0:3013:1695_1400x0_80_0_0_485db77363d42bd42304cf189fd5ac66.jpg
https://ria.ru/20200814/1575803395.html
https://ria.ru/20200814/1575781764.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575649915_0:0:3013:1695_1400x0_80_0_0_485db77363d42bd42304cf189fd5ac66.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575649915_66:0:2795:2047_1400x0_80_0_0_2cb70bc9da59ee57b179ad72c7d7f081.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575649915_407:0:2454:2047_1400x0_80_0_0_fadaa8aeda75085268d4e38f842fe746.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Пашаев прокомментировал документ с признанием Ефремовым вины в ДТП

04:04 15.08.2020
943
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАдвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с "360" публикацию в СМИ фото протокола допроса, в котором актер признает вину в совершении смертельного ДТП.
"Человек в больнице находится, как (он. – прим. ред.) может признать свою вину?" — заявил адвокат. При этом на снимке протокола датой проведения допроса указано 17 июня.
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
Вчера, 19:06
Найдено неожиданное объяснение наркотикам в крови Ефремова
Во вторник самочувствие Ефремова ухудшилось по дороге в суд. В здание его вели под руки, и уже через пять минут подъехала скорая помощь, которая доставила актера в Боткинскую больницу. По словам Пашаева, его подзащитный перенес инсульт и находится в состоянии средней тяжести.

Смертельное ДТП с Михаилом Ефремовым

Вечером 8 июня в центре столицы Михаил Ефремов выехал на встречную полосу на своем внедорожнике и столкнулся с Lada. Ее водитель — 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров — от травм умер в больнице.
В момент ДТП актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд поместил его под домашний арест. Ефремову грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
Через несколько дней после трагедии артист записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Позднее адвокат актера Эльман Пашаев сообщил, что его подзащитный не считает себя виновным в аварии.
Адвокат Эльман Пашаев у здания Пресненского городского суда города Москвы
Вчера, 12:58
Адвокат Ефремова пожаловался на судебных приставов
11001325
Обсудить 0
Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Православный крест
Украинского священника выгнали из автобуса за слова о "российской попсе"
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постпред РФ заявил о провале попытки США продлить эмбарго против Ирана
Телеведущая Елена Малышева
Елена Малышева застряла в США
Автомобиль едет по подтопленной из-за дождя дороге
В МЧС дали рекомендации по вождению автомобиля в сильный дождь
3d-модель мозга человека
Названы самые эффективные способы замедлить старение мозга
Девочка в своей комнате
В Минпросвещения рассказали, в каких случаях детей могут изъять из семьи
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
"Его нужно посадить!": Зарубина назвала виновного в смерти Легкоступовой
Дональд Трамп в медицинской маске
Трамп прокомментировал создание в России вакцины от коронавируса
Wi-fi роутер
Эксперт рассказал, как уменьшить вред от Wi-Fi в обычной квартире
Светлана Тихановская
Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в своем кабинете
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
Найдено неожиданное объяснение наркотикам в крови Ефремова
Актер и шоумен Никита Джигурда
Джигурда высмеял слова Пригожина о трате двух миллионов рублей в месяц
Скрытая камера
Эксперт рассказал, как обнаружить скрытую камеру дома, в отеле или офисе
Сэндвич с докторской колбасой
Названы продукты, которые нельзя есть на ужин
Сотрудники правоохранительных органов у Дома правительства в Минске
Главы МИД ЕС согласились ввести санкции против Белоруссии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:13Мардж Симпсон "разозлило" сравнение ее голоса с голосом напарницы Байдена
04:18Врач объяснил, как снизить вред от сидячей работы
04:10В МЧС дали рекомендации по вождению автомобиля в сильный дождь
04:04Пашаев прокомментировал документ с признанием Ефремовым вины в ДТП
03:59Постпред РФ заявил о провале попытки США продлить эмбарго против Ирана
03:45Украинского священника выгнали из автобуса за слова о "российской попсе"
03:26Трамп издал новый указ, ограничивающий работу TikTok в США
03:24Небензя объяснил, почему РФ проголосовала против резолюции США по Ирану
03:20Эксперт рассказал, как обнаружить скрытую камеру дома, в отеле или офисе
03:17Постпред Ирана заявил, что США оказались в изоляции в Совбезе ООН
03:11Эксперты рассказали, как не лишиться денег из-за "подарочных бонусов"
03:11Названы самые эффективные способы замедлить старение мозга
03:09Источник: запуск спутника "Глонасс" нового поколения с Плесецка отложили
03:04В Минпросвещения рассказали, в каких случаях детей могут изъять из семьи
02:18Эксперт рассказал, как уменьшить вред от Wi-Fi в обычной квартире
02:17Алексей Учитель: остается гадать, что бы Цой написал в наши дни
02:05Сахар в детском питании признали опасным для взрослых
02:03Елена Малышева застряла в США
01:53Пентагон объяснил создание рабочей группы по изучению НЛО
01:35Джигурда высмеял слова Пригожина о трате двух миллионов рублей в месяц
Лента новостейМолния