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Постпред РФ заявил о провале попытки США продлить эмбарго против Ирана
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что попытка США продлить иранское оружейное эмбарго "с треском... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T04:09
россия
михаил ульянов
совет безопасности оон
иран
сша
в мире
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россия, михаил ульянов, совет безопасности оон, иран, сша, в мире

Постпред РФ заявил о провале попытки США продлить эмбарго против Ирана

03:59 15.08.2020 (обновлено: 04:09 15.08.2020)
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© РИА Новости / Маргарита КостивПостоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© РИА Новости / Маргарита Костив
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что попытка США продлить иранское оружейное эмбарго "с треском провалилась".
В пятницу Совбез ООН не поддержал американскую резолюцию о продлении оружейного эмбарго против Ирана, за что активно выступает Вашингтон. Согласно договоренностям, в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), разрешительный порядок поставок военной техники Ирану носит временный характер и истекает 18 октября. За документ проголосовали лишь сами США и Доминикана. Россия и Китай были против, остальные члены СБ воздержались.

"Попытка США продлить иранское оружейное эмбарго с треском провалилась. Оснований не было. Тем, кто переживает по этому поводу, не следует слишком драматизировать. Давайте вспомним: до 2010 никакого эмбарго не было, и ничего чрезвычайного не происходило. Не произойдёт и сейчас", - написал Ульянов в своем Twitter.

Дипломат выразил мнение, что США заранее предполагали исход голосования, "но все-таки пошли напролом". "Идеологически мотивированные подходы порой играют с государствами злые шутки", - заметил он.
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В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия проголосовала в Совбезе ООН против предложенного США проекта резолюции о продлении оружейного эмбарго против Ирана, так как последовательно выступает против попыток навязывания подобных ограничений Тегерану. Он также призвал партнеров по Совету Безопасности внимательно изучить предложение президента России Владимира Путина провести онлайн-саммит по ситуации вокруг Ирана.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран
03:17
Постпред Ирана заявил, что США оказались в изоляции в Совбезе ООН
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