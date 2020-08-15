Постпред РФ заявил о провале попытки США продлить эмбарго против Ирана

"Попытка США продлить иранское оружейное эмбарго с треском провалилась. Оснований не было. Тем, кто переживает по этому поводу, не следует слишком драматизировать. Давайте вспомним: до 2010 никакого эмбарго не было, и ничего чрезвычайного не происходило. Не произойдёт и сейчас", - написал Ульянов в своем Twitter.