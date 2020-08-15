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Трамп издал новый указ, ограничивающий работу TikTok в США
Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий сделку по покупке компанией ByteDance (владелец TikTok) музыкального сервиса musical.ly, а также... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T04:52
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353
60
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дональд трамп, сша, в мире

Трамп издал новый указ, ограничивающий работу TikTok в США

03:26 15.08.2020 (обновлено: 04:52 15.08.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий сделку по покупке компанией ByteDance (владелец TikTok) музыкального сервиса musical.ly, а также потребовал в течение 90 дней отказаться от активов в США, связанных с работой TikTok, и передать личные данные пользователей, собранные в США.
"(Есть) достоверные данные, основываясь на которых, я полагаю, что ByteDance Ltd. с помощью приобретения компании musical.ly... может предпринять действия, которые угрожают национальной безопасности США", - говорится в указе.
В документе подчеркивается, что в результате сделки ByteDance провела слияние своего приложения TikTok с соцсетью musical.ly и создало единую платформу.
В указе Трамп потребовал запретить в американской юрисдикции сделку по покупке musical.ly и дал 90 дней с момента опубликования указа (с возможностью продления срока еще на 30 дней) на то, чтобы комитет по иностранным инвестициям (CFIUS) потребовал от ByteDance и дочерних компаний отказаться от всех активов и избавиться от личных данных пользователей, собранных с помощью TikTok или musical.ly в США.
По итогам ByteDance должна в письменной форме отчитаться перед комитетом по иностранным инвестициям, говорится в указе Трампа.
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03:26Трамп издал новый указ, ограничивающий работу TikTok в США
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