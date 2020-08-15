Трамп издал новый указ, ограничивающий работу TikTok в США

"(Есть) достоверные данные, основываясь на которых, я полагаю, что ByteDance Ltd. с помощью приобретения компании musical.ly... может предпринять действия, которые угрожают национальной безопасности США", - говорится в указе.

В указе Трамп потребовал запретить в американской юрисдикции сделку по покупке musical.ly и дал 90 дней с момента опубликования указа (с возможностью продления срока еще на 30 дней) на то, чтобы комитет по иностранным инвестициям (CFIUS) потребовал от ByteDance и дочерних компаний отказаться от всех активов и избавиться от личных данных пользователей, собранных с помощью TikTok или musical.ly в США.