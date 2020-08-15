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Небензя объяснил, почему РФ проголосовала против резолюции США по Ирану
Россия проголосовала в Совбезе ООН против предложенного США проекта резолюции о продлении оружейного эмбарго против Ирана, так как последовательно выступает... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T03:50
россия
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иран
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РИА Новости
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353
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россия, василий небензя, владимир путин, иран, сша, в мире

Небензя объяснил, почему РФ проголосовала против резолюции США по Ирану

03:24 15.08.2020 (обновлено: 03:50 15.08.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 15 авг – РИА Новости. Россия проголосовала в Совбезе ООН против предложенного США проекта резолюции о продлении оружейного эмбарго против Ирана, так как последовательно выступает против попыток навязывания подобных ограничений Тегерану, говорится в комментарии российского постпреда при ООН Василия Небензи.
В пятницу Совбез ООН не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана, за что активно выступает Вашингтон. Согласно договоренностям в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), разрешительный порядок поставок в Иран военной техники носит временный характер и истекает 18 октября. За американский проект проголосовали лишь сами США и Доминикана. Россия и Китай были против, остальные члены СБ воздержались.

"Мы последовательно выступаем против попыток навязать Ирану через Совет Безопасности ООН "эмбарго на поставки оружия", - заявил Небензя.

Он отметил, что процедура утверждения каждой поставки оружия Ирану и из Ирана в резолюции 2231 (2015) Совбеза ООН, учреждавшей СВПД, не была связана с правом Ирана на развитие своей мирной ядерной программы и не была частью каких-либо других условий. "С самого начала она носила временный характер, была введена ровно на пятилетний срок и ее продление никогда не предполагалось", - указал дипломат.
Иран
03:17
Постпред Ирана заявил, что США оказались в изоляции в Совбезе ООН
Небензя напомнил, что в пятницу президент России Владимир Путин предложил как можно скорее провести онлайн-встречу глав государств постоянных членов Совбеза ООН с участием лидеров Германии и Ирана, чтобы обозначить шаги, которые могут предотвратить конфронтацию или всплеск напряженности в этом органе.
"Мы призываем наших партнеров внимательно рассмотреть это предложение. В противном случае мы можем увидеть дальнейшую эскалацию напряженности и рост риска (возникновения - ред.) конфликта. Этого нужно избежать", - заявил Небензя.
Он заверил, что Россия готова конструктивно работать со всеми сторонами, заинтересованными в том, чтобы вывести ситуацию из опасного положения.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави
10 августа, 10:24
Иран назвал проект резолюции США по оружейному эмбарго угрозой СБ ООН
2710010
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РоссияВасилий НебензяВладимир ПутинИранСШАВ мире
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