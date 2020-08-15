Небензя объяснил, почему РФ проголосовала против резолюции США по Ирану

Россия проголосовала в Совбезе ООН против предложенного США проекта резолюции о продлении оружейного эмбарго против Ирана, так как последовательно выступает против попыток навязывания подобных ограничений Тегерану, говорится в комментарии российского постпреда при ООН

В пятницу Совбез ООН не поддержал резолюциюо продлении оружейного эмбарго против Ирана, за что активно выступает Вашингтон. Согласно договоренностям в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (), разрешительный порядок поставок в Иран военной техники носит временный характер и истекает 18 октября. За американский проект проголосовали лишь сами США и. Россия ибыли против, остальные члены СБ воздержались.

Он отметил, что процедура утверждения каждой поставки оружия Ирану и из Ирана в резолюции 2231 (2015) Совбеза ООН, учреждавшей СВПД, не была связана с правом Ирана на развитие своей мирной ядерной программы и не была частью каких-либо других условий. "С самого начала она носила временный характер, была введена ровно на пятилетний срок и ее продление никогда не предполагалось", - указал дипломат.