В Германии турист рассказал о необычном салате в ресторане

К кусочкам помидоров были добавлены ломтики лука. Гость добавил, что в салате вообще не было специй и заправок.

Пользователи соцсетей поддержали отдыхающего. "Этот салат печальнее моей жизни", - пошутил один из них. Многие возмущались стоимостью блюда.

Это не первый случай, когда туристам приходится дорого платить за еду за границей. Например, два путешественника рассказывали о ресторане в Риме, где обед из двух тарелок спагетти и рыбы им обошелся в 429 евро (37130 рублей).