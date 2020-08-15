https://ria.ru/20200815/1575813901.html
В Германии турист рассказал о необычном салате в ресторане
В Германии турист пожаловался на то, что ему подали "салат", который стоил шесть евро (520 рублей), а состоял из нарезанных помидоров, сообщает The Sun. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T06:10
2020-08-15T06:10
туризм
туризм
новости - туризм
германия
рим
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https://ria.ru/20200715/1574342332.html
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, германия, рим