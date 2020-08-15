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Туризм
https://ria.ru/20200815/1575813901.html
В Германии турист рассказал о необычном салате в ресторане
В Германии турист пожаловался на то, что ему подали "салат", который стоил шесть евро (520 рублей), а состоял из нарезанных помидоров, сообщает The Sun. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T06:10
туризм
туризм
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германия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
туризм, новости - туризм, германия, рим

В Германии турист рассказал о необычном салате в ресторане

06:10 15.08.2020
2019
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОвощи
Овощи
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Германии турист пожаловался на то, что ему подали "салат", который стоил шесть евро (520 рублей), а состоял из нарезанных помидоров, сообщает The Sun.
Такое блюдо он получил после пешего тура по острову Амрум.
К кусочкам помидоров были добавлены ломтики лука. Гость добавил, что в салате вообще не было специй и заправок.
Пользователи соцсетей поддержали отдыхающего. "Этот салат печальнее моей жизни", - пошутил один из них. Многие возмущались стоимостью блюда.
Это не первый случай, когда туристам приходится дорого платить за еду за границей. Например, два путешественника рассказывали о ресторане в Риме, где обед из двух тарелок спагетти и рыбы им обошелся в 429 евро (37130 рублей).
Улица Рубинштейна, Санкт-Петербург
15 июля, 08:00Туризм
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