Эксперты рассказали, как не лишиться денег из-за "подарочных бонусов"

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Чтобы сберечь свой кошелек от мошенников, которые, представляясь банковскими сотрудниками, обещают начислить бонусы на карты, необходимо тщательно проверять всю информацию - ссылки для перехода на сайт, наличие отличий в его дизайне и ошибок в доменном имени, а также уточнять, проводится ли конкретная акция, на официальной сайте банка или в колл-центре, рассказали РИА Новости эксперты.