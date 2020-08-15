Названы самые эффективные способы замедлить старение мозга

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Врач и телеведущий Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире телеканала " Россия 1 " самые эффективные способы замедлить старение мозга.

Данная проблема, как отметил эксперт, наблюдается не только с возрастом, но и у молодых людей. Так, люди живут в условиях стресса, не умея правильно на него реагировать, ленятся вести правильный образ жизни, мало двигаются.

По словам Мясникова, один из способов замедления старения мозга – сохранение социальной активности. "Итак, (необходимо. – прим. ред.) сохранять интерес к жизни, быть молодым, хотя бы внутри, всем интересоваться, много читать, много думать", - рассказал врач.

Для замедления старения мозга следует правильно питаться, посоветовал специалист. В частности, по его словам, в профилактике деменции полезны морепродукты, в которых есть полиненасыщенные жирные кислоты.

Еще одним способом Мясников назвал регулярные физические нагрузки. "Вы должны быть активны, только тогда ваш мозг будет работать", - заметил телеведущий. По его словам, физическая активность хорошо воздействует на мозговую активность и улучшает его работу.